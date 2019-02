Nach gelöschtem Brand: Tischlerei will Fest für Feuerwehr veranstalten

Aileen Hohnstein

Bötzow Nach der Brandstiftung in der Tischlerei Thiede geht dort die Produktion fast uneingeschränkt weiter. Schäden an Material und Maschinen konnte durch umsichtige Feuerwehrarbeit verhindert werden.

Ein Lkw wird beladen, Mitarbeiter wuseln übers Gelände: In der Tischlerei Thiede herrscht normale Betriebsamkeit. Vor knapp 51 Jahren hat Tischlermeister Olaf Thiede sein Unternehmen gegründet, das heute Produkte wie Endlosfußböden für Schienenfahrzeuge in die ganze Welt verschickt. Dass das am Mittwochmorgen auch so ist, dazu gehörte eine große Portion Glück. Denn in der vergangenen Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, stand das Unternehmen kurz vor dem Abgrund, Unbekannte hatten zwei Abfallcontainer angezündet, die Flammen griffen auf eine der Produktionshallen über.

Sohn Patrick Thiede, der für den Großteil des Tagesgeschäftes zuständig ist, traf als Erster auf dem Firmengelände ein. Nachdem Nachbarn das Feuer gemeldet hatten, erhielt auch der 44-Jährige, der in der Freiwilligen Feuerwehr ist und früher Ortswehrführer von Bötzow war, den Alarm und eilte zur familieneigenen Tischlerei. „Die Fassade hatte zu dem Zeitpunkt schon gebrannt, die Flammen sprangen gerade aufs Dach über“, erzählt Patrick Thiede. Er leitete mit dem Feuerlöscher erste Löschmaßnahmen ein und konnte noch rechtzeitig den Fuhrpark umsetzen, so dass Lkw und Gabelstapler nicht beschädigt wurden.

„Nur, weil die Feuerwehr so umsichtig gearbeitet hat, konnten wir die Produktion mit leichten Einschränkungen wieder aufnehmen“, ist sich Olaf Thiede sicher. Schon während im Außenbereich die Flammen bekämpft wurden, deckten Feuerwehrleute im Innenbereich die Maschinen ab, so dass sie später nicht durch Löschwasser zerstört wurden.

Am Freitag konnte die Arbeit in der Tischlerei dadurch teilweise wieder aufgenommen werden, während draußen die Aufräumarbeiten begannen. Das zerstörte Dach muss mit einer Plane provisorisch abgedeckt werden, doch Maschinen oder Material wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. „Das Hauptgeschäft läuft zu 95 Prozent weiter, auch wenn gut 20 Prozent der Produktionshalle nicht nutzbar sind. Etwa 150 Quadratmeter sind betroffen“, erzählt Patrick Thiede. Von der Brandstiftung ist er sichtlich mitgenommen: „Damit hatte ich nie gerechnet. Technische Defekte können vorkommen, aber so etwas ...“ Aus Brandschutzgründen hatte er im vergangenen Sommer sogar zeitweise Mitarbeitern und Lieferanten das Rauchen untersagt, um die Feuergefahr zu mindern. „Es ist schlimm zu sehen, dass einem Handwerk so etwas angetan wird“, sagt Vater Olaf Thiede.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei, ein Gutachten wird erstellt, um die Schadenshöhe festzustellen, das Grundstück muss von Brandresten gereinigt werden. Zudem muss die Produktionshalle repariert werden. Patrick Thiede rechnet damit, dass die Arbeiten sich gut ein Vierteljahr hinziehen werden.

Trotz des Schreckens, der Kosten und der zusätzlichen Arbeit empfinden die Thiedes vor allem große Dankbarkeit. Für die Hilfsbereitschaft, die sie in der Nacht und auch danach erfahren haben. Nachbarn hatten die Einsatzkräfte mit Getränken versorgt. Seit Freitag klingelt das Telefon immer wieder, weil Freunde und Geschäftspartner von der Brandstiftung erfahren haben. Und für die Feuerwehr wollen sie, wenn alles fertig ist, zum Dank für ihre ehrenamtliche Arbeit ein Fest organisieren. Zudem ist da die Gewissheit, dass man aufeinander zählen kann. „Da sind wir ein typischer Familienbetrieb – wenn etwas passiert, hält die Familie zusammen“, sagt Olaf Thiede.