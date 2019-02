Christin Tusk ist Girl des Jahres 2018

Thomas Sabin

Bad Saarow (MOZ) Erzieherin, Mutter und jetzt Bild-Girl des Jahrs 2018: Christin Tusk aus Bad Saarow setzt sich gegen elf Schönheiten aus Deutschland durch, streicht eine Geldprämie ein und bekommt eine eigene eine Fotostrecke im „Playboy“. Doch ihr größtes Geschenk jedoch trägt sie bereits in ihrem Bauch.

Nachdem sich die 29-jährige Erzieherin für ein Fotoshooting zum Bild-Girl des Monats bewarb, und durch eine Leser-Abstimmung den Monat September gewann, wurde sie ins österreichische Ischgl geladen, um gegen elf weitere Schönheit aus Deutschland anzutreten. Tusk gewann und freut sich über eine persönliche Fotostrecke, die demnächst im Playboy erscheint.

„Ich freue mich darüber, wenn die Bilder positiv bei den Leuten ankommen. Gefällt es jemanden nicht, versuche ich, neutral zu reagieren. Ich denke, die Leute kaufen sich Magazine wie den Playboy, weil sie sich dafür interessieren, und nicht weil ich dort drin bin“, sagt die Mutter eines Fünfjährigen, die in der siebten Woche schwanger ist.

Das gewonnene Preisgeld, „das wird in unser neues Zuhause und natürlich in unser Baby investiert“, sagt sie erfreut. In naher Zukunft jedoch, möchte die heimatverbundene Brandenburgerin mit Fabel für Heavy-Metal-Musik, kürzer treten. „Ich möchte nicht als Foto-Model durchstarten. Nebenbei immer ein paar Shootings zu machen wären toll. Auch finanziell ist es ein tolles zusätzliches Taschengeld“, so die schönste Erzieherin des Landes.