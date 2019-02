Sportliches Alternativprogramm

Conradin Walenciak

Bad Freienwalde (MOZ) Es wird gerannt und gejohlt, getanzt und gesprungen – es ist wieder Winter-Olympiade im „Offi“, dem Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum in Bad Freienwalde. Mit großen Einsatz betreuen dabei Alexander Schromm und Robert Leepin Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, bieten ihnen in den Winterferien eine willkommene und gelungene Abwechslung.

13 Kinder sind am Mittwochmittag mit großer Freude bei der Winterolympiade dabei, viele von ihnen kommen aus dem Hort in Falkenberg. „Die Angebote vom ‚Offi’ sind immer sehr gut“, sagt Erzieherin Sigrun Tänzer, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Anne Leimann den Ausflug der Hortgruppe organisierte. „Wenn wir die Möglichkeit haben, mit einer Gruppe hierher zu kommen, dann machen wir das auch.“ Zumal es den Kindern immer großen Spaß mache.

Robert Leepin hört das natürlich gerne. „Das Wichtigste für uns ist, das die Kids mit Freude dabei sind.“ Bei Wettbewerben wie dem „Eisschollenpfad“, „Schneeflockentanz“ oder „Polarexpress“ ist diese Freude auch laut und deutlich zu hören. „Klar“, so Leepin, „Kinder sind laut. Gerade, wenn sie in Bewegung sind. Aber das gehört dazu, das bekommen wir gehändelt.“

Insbesondere wenn es in Teams an den Start geht, ist der Ehrgeiz der Kinder groß, das jeweilige Spiel für sich zu entscheiden – der Wettkampf-Charakter soll aber bei einer Olympiade auch schließlich nicht zu kurz kommen. „Die Kinder probieren sich natürlich aus“, so Leepin. „Wir wollen ihnen aber auch beibringen, im Team zu arbeiten.“

Neben der Kooperation steht auch die Koordination im Vordergrund. Viele Spiele erfordern ein gutes Gleichgewicht, zwischendurch wird aber auch immer wieder gesprungen und gerannt. „Der sportliche Aspekt kommt auf jeden Fall nicht zu kurz“, so Leepin.

Aber nicht nur mit der Winterolympiade lockt das „Offi“ Kinder und Jugendliche aller Altersklassen an. „Wir sind breit aufgestellt“, erzählt Leepin und verweist neben den Tanz-, Party- und Faschingsveranstaltungen auch auf die jeden Mittwoch statt-findenden Spieleabende und den offenen Jugendbereich, in dem unter anderem ein Kicker und eine Playstation bereit stehen.

Und bereits am heutigen Donnerstag steht ein Ausflug ins Freizeitbad in Strausberg an. Für diesen ist die Anmeldefrist allerdings schon verstrichen. „Ansonsten freuen wir uns aber auch immer, wenn Kinder spontan vorbeikommen und bei uns mitmachen“, so Leepin. Spaß ist im Grunde garantiert.

Infos zu Veranstaltungen im „Offi“ unter www.offi.eu oder per Telefon unter 03344 419615