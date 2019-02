Granseer Schiedsstelle erntet meist Lob

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Seit November 2017 sind Joachim Paulke, Vorsitzender der Schiedsstelle Gransee und Gemeinden, und seine Vize Anja Rossa in Amt und Würden. Zuvor gab es im Amtsbereich noch zwei Schiedsstellen. Kürzlich zogen Paulke und Rossa Bilanz ihrer Arbeit im vergangenen Jahr.

Seit ihrer Gründung hat die Schiedsstelle demnach zehn Anträge bearbeitet, wovon acht in Schiedsverhandlungen übergegangen seien. Immerhin sieben Fälle mündeten in Vereinbarungen. Allerdings habe sich eine Partei anschließend geweigert, das Protokoll zu unterzeichnen. Ein Fall aus 2018 sei aktuell noch in Bearbeitung. 2019 wurde bereits ein weiterer Antrag gestellt, der im Februar entschieden werden soll. Davon abgesehen seien noch fünf Beratungsverfahren, sogenannten Tür- und Angelfälle, durchgeführt worden. Dabei erörtern potenzielle Antragssteller ihre Angelegenheit, ohne dass es zu einem Verfahren kommt. Regelmäßig werden Sprechstunden angeboten: Grenzbebauung, Lärmbelästigung, Regressforderungen gegenüber Einzelhändlern – die Themen sind vielfältig.

Unterm Strich bleibe das Ganze ein Zuschussgeschäft, resümieren die Schiedsleute. Zwar erhalte das Amt von den fälligen Gebühren 100 Euro zuzüglich der Auslagen für Dokumente, zu berücksichtigen seien aber auch die Unterhaltungskosten. Der „Gewinn“ liege auf Seiten der Verfahrensparteien, die für durchschnittliche Kosten in Höhe von je 27,32 Euro immerhin eine 70-prozentige Chance auf Einigung haben, die notfalls durch einen Gerichtsvollzieher vollstreckbar sei. Zur Durchsetzung der Schiedsstelleneinigung bedürfe es also keines zusätzlichen Gerichtsverfahrens. Verfahren der Schiedsstelle seien in der Regel innerhalb von drei Monaten beendet. Kostensparend sei zudem, dass vor der Schiedstelle in aller Regel keine Rechtsanwälte benötigt werden. Was aber nicht bedeute, dass erfahrene Juristen ganz außen vor bleiben. Mehrere Parteien hätten zusätzlich fachkundigen Rat hinzugezogen. Von anderen Schiedsstellen wisse man, dass die Zusammenarbeit mit Anwälten nicht immer einfach sei. Für Gransee könne man diese negative Erfahrungen aber nicht bestätigen.

Die Schiedsleute wollten auch wissen, wie die Parteien ihre Arbeit einschätzen und haben sie daher gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Obwohl die Umfrage auf Anonymität beruhte, haben mehr als die Hälfte der Antwortenden die Bögen mit Anmerkungen, teilweise auch Unterschriften versehen, die eine Zuordnung zulassen. Das werte man als Vertrauensbeweis.

Alles eitel Sonnenschein für die Schiedstelle also? Nicht ganz. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde wurde gegen die Verantwortlichen beim Amtsgericht Zehdenick eingelegt. Eine eigentlich unbeteiligte Person habe kritisiert, dass sie nicht an einem Verfahren beteiligt wurde. Letzlich sei die Beschwerde aber abgeschmettert worden.