Maut könnte teuer für Deutsche werden

Berlin (MOZ) Die Einführung der Pkw-Maut scheint gerecht zu sein: Wer deutsche Autobahnen nutzen will, muss zahlen. Das gilt für Ausländer wie Inländer. Deutsche werden entlastet, weil ihnen die Maut mit der Kfz-Steuer verrechnet wird. Doch die Abgabe könnte Autofahrern später auf die Füße fallen. Denn klar ist: Einmal eingeführt, wird sie so schnell nicht rückgängig zu machen sein. Darunter könnten vor allem Deutsche leiden.

Zwar ist derzeit geplant, dass Inländer durch die herabgesenkte Kfz-Steuer nicht mehr zahlen als bisher. Doch die Garantie, dass die Maut-Verrechnung nicht in ein paar Jahren gekippt wird, um ein Finanzloch zu stopfen, kann heute keiner geben.

Bundesverkehrsminister Scheuer wirbt mit Einnahmen in Höhe von 500 Millionen Euro, die dann in die Infrastruktur fließen. Allerdings ist nicht bewiesen, dass die Maut tatsächlich so viel einbringt. Allein die Bürokratie verschlingt Millionen. Außerdem zahlen ausländische Fahrer nur für Autobahnen. Wenn sie auf Landstraßen ausweichen, geht die Rechnung nicht auf. Die Maut könnte sich damit zu einer großen Ungerechtigkeit entwickeln und Autofahren immer mehr zum Luxusgut werden.