Polizei nimmt 19-Jährigen in Bernau fest

Bernau/Neuruppin In Bernau ist am Mittwoch ein 19-Jähriger im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einer brutalen Raubstraftat in Neuruppin festgenommen worden. Dort war am 20. Januar die Filiale eines Schnellimbisses überfallen worden. Mit der Festnahme in Bernau sind inzwischen zwei der drei flüchtigen Tatverdächtigen aufgespürt worden. Gegen alle drei dringend Tatverdächtigen waren zuvor durch die Staatsanwaltschaft Neuruppin Haftbefehle erwirkt und durch einen Richter des Amtsgerichtes erlassen worden. Der Haftbefehl gegen den 19-Jährigen wurde durch Kräfte der Polizeidirektion Nord in Bernau an dessen Wohnanschrift vollzogen. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde ein Teil der Tatbeute sichergestellt. Der zweite Tatverdächtige, ein 29 Jahre alter Mann, wurde durch Spezialkräfte der Polizei in München in seinem Versteck aufgegriffen. Auch bei ihm wurde eine größere Geldsumme sichergestellt.