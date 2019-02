Müll findet doch noch Sammler

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Seit Monaten wird auf der Internetplattform Maerker der immer selbe Müllhaufen in einem Waldstück an der Spree gemeldet. Am Mittwoch wurde er im Beisein von Kreis-Vertretern abgefahren. Nicht jedoch von der Landesforstbehörde, die eigentlich für die Entsorgung zuständig wäre.

„Das geht auf Kosten aller Gebührenzahler“, sagt Sölve Drawe. Während die Werkleiterin des Kommunalen Wirtschaftsunternehmens Entsorgung (KWU) vorrechnet, welche Kosten dem Kreis und schließlich den Bürgern für die Entsorgung eines rund fünf Kubikmeter großen Schutthaufens entstehen, beginnen Forstunternehmer Mario Kotzan und Mitarbeiter Roland Kubelt das Gemisch aus Abbruchsteinen und Verpackungsresten mit einem Baggerarm auf die Ladefläche eines Lkw zu hieven.

Im Juli vergangenen Jahres tauchte der Müllhaufen an der Spree zwischen Fürstenwalde und Braunsdorf über Nacht auf – und blieb. „Die beauftragte Behörde sieht sich bisher außerstande, den herrenlosen Müll zu bereinigen“, beantwortet die Stadtverwaltung wiederholte Meldungen dazu im Maerker. Zuständig für das Sammeln und Abfahren des Mülls, erklärt Stadtforstdirektor Thomas Weber, sei die Landesforstbehörde, konkret die Oberförsterei Erkner. Sie übernimmt diese hoheitliche Aufgabe auch für die Waldgebiete im Besitz der Stadt. „Mit nur einem Forstarbeiter und kleinem Pritschenwagen ist sie mit dieser Aufgabe schlicht überlastet“, erklärt Weber.

Thomas Erlemeier, der die Oberförsterei Erkner leitet, war am Mittwoch selbst nicht vor Ort. Auf Nachfrage bestätigt er, dass die Müllhaufen im Wald zunehmen. Mindestens verdreifacht habe sich das Müllaufkommen in den letzten zwei Jahren. „Zwei Drittel der Waldarbeitsstunden entfallen auf das Müllsammeln“, sagt Erlemeier. Dass genau das nicht sein darf, findet Martin Müller. Als Leiter des Reviers Kleine Tränke sammelt auch er beinahe täglich Müll zusammen. „Neue Regeln im Abfallgesetz“, sagt er, „merken wir sofort.“ Wenn jemand bei der Deponie abgeblitzt sei, lande der Müll eben irgendwo im Wald.

Weil es bei der Abfuhr des Mülls durch die Landesforstbehörde zur KWU – die die Entsorgung übernimmt, da der Wald öffentlich zugänglich ist – zuletzt haperte, wollen Landrat Rolf Lindemann und Stadtforstdirektor Thomas Weber mit der medienwirksamen Müllsammlung auf Kreis-Kosten ein Zeichen senden: „Wir werden dem Landesbetrieb Forst vorschlagen, ein Entsorgungsunternehmen fest zu binden, das anrückt, wenn größere Mengen Müll zu entsorgen sind“, sagt Weber. „Wir als Waldbesitzer haben schon versucht, das illegale Abladen von Müll durch Schranken zu unterbinden.“ Bei der betreffenden Zufahrt zur Spree im Revier Kleine Tränke handele es sich allerdings um einen Fischereiweg, der von Anglern befahren werden darf.

„Unmöglich, den Müllverursacher zu identifizieren“, meint Sölve Drawe. Sofort aufgefallen ist der KWU-Chefin hingegen: „Da ist Teerpappe dabei, das darf nicht auf die Deponie.“ Während der Müllhaufen auf dem Waldboden schrumpft und auf der Lkw-Ladefläche wächst, rechnet sie vor, dass aus den vereinbarten 500 Euro Entsorgungskosten für eine Tonne Schutt somit bis zu 1600 Euro werden können – je nachdem wie schadstoffbelastet der Müll ist. „Teerpappe muss auf Asbest geprüft werden“, sagt sie. Das koste pro Container noch einmal 500 Euro. Entsprechend des Asbestgehalts gebe es dann drei Entsorgungswege bis hin zur Lagerung unter Tage.