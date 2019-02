Entlastung der Anlieger angestrebt

Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Wenn in diesem Jahr Weinberg-, Winzer- und Elsnerstraße in Woltersdorf befestigt werden, kommen Kosten auch auf die Anlieger zu. Doch aus dem Rathaus gibt es jetzt Signale, dass diese Beiträge niedriger ausfallen könnten als zu erwartet.

Noch sind die Bagger nicht angerollt, doch im Laufe des Jahres sollen die Sandstraßen am Schulcampus befestigt werden. Für die Anwohner bedeutet das, dass sie Erschließungsbeiträge zahlen müssen. Die werden unter anderem fällig, wenn Grundstücke an Straßen angeschlossen werden, die dem heutigen Standard entsprechen. Aus dem Woltersdorfer Rathaus gibt jetzt aber Signale, dass sich die Gemeinde in diesem Areal stärker an den Kosten beteiligen könnte als in anderen Sandstraßen.

Für Bürgermeisterin Margitta Decker liegt der Fall klar. Die Straßen würden durch den Schülerverkehr zur Grundschule an der Weinbergstraße und der FAW-Schule besonders belastet, mehr Parkbuchten als nur für den Anliegerbedarf müssten wegen der Schulen auch geschaffen werden werden. „Wir versuchen, den Bürgern entgegen zu kommen“, sagt Margitta Decker. Zugleich dämpft sie allzu große Hoffnungen. Es gehe um eine Verringerung der Beiträge, „bezahlen müssen die Bürger trotzdem“. Dass Erschließungsbeiträge erhoben werden, ist im Bundesbaugesetz geregelt.

Die Berechnung ist kompliziert, berücksichtigt wird unter anderem die Grundstücksgröße. Die Aufteilung zwischen Kommune und Anliegern regelt die Gemeinde in ihrer Erschließungssatzung. In der Woltersdorfer Satzung ist ein Fall wie rund um den Schulcampus noch nicht geregelt, wie die Bürgermeisterin sagt. Im Rathaus wird deshalb eine Beschlussvorlage für die Gemeindevertretung vorbereitet.

Straßenbau wird in diesem Jahr ohnehin ein großes Thema in Woltersdorf. Im Frühjahr soll es in der Schleusenstraße losgehen. Dort werden für die Anlieger keine Erschließungs-, sondern die auf Landesebene geregelten Ausbaubeiträge fällig, nach jetziger Rechtslage jedenfalls. Die Bürgermeisterin bekräftigt aber, dass die Gemeinde diese Beiträge aussetzt. Abgewartet werden soll die Entscheidung des Landes zur Volksinitiative gegen Straßenbaubeiträge, für die brandenburgweit 108 000 Unterschriften zusammengekommen sind. Wie das Potsdamer Votum auch ausfällt: Margitta Decker geht davon aus, dass die Gemeinde nicht zusätzlich belastet wird. Bei der Schleusenstraße geht es um etwa 700 000 Euro, mit denen sich alle Anlieger zusammen am Straßenbau beteiligen sollen. „Mir wäre lieber, ich bekäme es vom Land als von den Bürgern“, sagt die Bürgermeisterin. Zugleich versucht sie, Ängste vor einer hohen finanziellen Belastung zu dämpfen. „Straßenausbau soll keine Existenzbedrohung sein, sondern eine Wertverbesserung. Deshalb muss keiner sein Haus verkaufen.“