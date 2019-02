Begrenzter Eingriff

Berlin Das Bundesverfassungsgericht hat den Abgleich von Nummernschildern mit Fahndungsdateien zwar grundsätzlich akzeptiert.

Die Maßnahme sei aber nur zum Schutz hoher Rechtsgüter wie Leib und Leben möglich. Zugleich hat Karlsruhe die eigene Kontrollmöglichkeit über solche Gesetze verbessert. Künftig gilt der Abgleich generell als Eingriff in Grundrechte. Das heißt: Bürger können das Verfassungsgericht schon dann anrufen, wenn sie sich überwacht fühlen, nicht erst wenn die Polizei nach einem „Treffer“ Maßnahmen gegen sie ergreift.

Verfassungsklagen wird es in Zukunft sicher noch einige geben – zum Beispiel wenn der Kfz-Kennzeichenabgleich zur Kontrolle von Diesel-Fahrverboten genützt werden soll, wie von der Bundesregierung geplant. Doch ein solches Gesetz wäre nicht automatisch verfassungswidrig, schließlich geht es hier ja um das Rechtsgut der Gesundheit der Bevölkerung.

Ein weiterer Anwendungsfall könnte bald die biometrische Gesichtserkennung sein. Innenminister Horst Seehofer will die Technik schon bald zum Schutz vor Terroranschlägen an Bahnhöfen und Flughäfen einsetzen. Nach der jetzigen Entscheidung dürfte klar sein, dass auch solche Maßnahmen in Grundrechte von harmlosen Passanten eingreifen.