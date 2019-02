Streit um viel Geld für Pinnow

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Dem Abschied der Nammo Buck GmbH von Pinnow zum 31. Dezember folgt ein Wiedersehen vor Gericht. Die Gemeinde Pinnow hat das Unternehmen auf die Zahlung von 623 000 Euro verklagt. Geschäftsführer Christoph Rüssel sieht sein Unternehmen als „Melkkuh“.

Nach der Insolvenz der Firma Buck Inpar Ende der 1990er-Jahre kaufte die Gemeinde das Gelände und vermietete es an die Nammo Buck GmbH. Sie führte die Munitions- und Raketenentsorgung im Industrie- und Gewerbepark Pinnow weiter. Durch ausbleibende Aufträge schrumpfte der Personalbestand in den vergangenen Jahren nach und nach, bis die letzten Mitarbeiter zum 31. Dezember vorigen Jahres gingen. Zehn Mitarbeiter der Firma Nammo Buck sind von Pinnow mit nach Storkow gegangen. „Es sind absolute Spezialisten, die dort weitermachen. Kleinerer Bedarf ist immer vorhanden“, so der Geschäftsführer.

Geblieben ist von der Ära Buck in Pinnow eine hohe finanzielle Forderung, die der Amtsdirektor des Amtes Oder-Welse als Vertreter der Gemeinde Pinnow an die Nammo Buck GmbH stellt. „Das fing schon 2017 an, als ich den Amtsdirektor fragte, was zu tun ist, wenn wir den Standort verlassen. Es gab zwei Möglichkeiten: Pinnow aufgeben und uns an den etwas kleineren Standort Storkow zurückziehen oder den Standort Pinnow zirka zwei Jahre runterfahren. Die Nammo-Gruppe wollte in Deutschland expandieren und hat neue Standorte gesucht. Dafür wäre Pinnow gut gewesen“, erzählt Christoph Rüssel. „Es hätte aber für einen gewissen Zeitraum einer Mietreduzierung bedurft, ansonsten würden wir den Standort verlassen. ,Das wird für Sie sehr teuer‘, eine andere Antwort hatte Herr Krause für uns nicht“, so der Geschäftsführer. „Dabei hat erst unser Wohlwollen beim Abschluss eines Zeitmietvertrages dafür gesorgt, dass die Gemeinde das Industriegebiet kaufen und finanzieren konnte.“ Dazu sagt Detlef Krause: „Der Vertrag mit diesem Mietpreis pro Monat auf die Gesamtfläche war noch günstig.“

Nammo Buck hat monatlich rund 22 000 Euro Miete an die Gemeinde bezahlt. Aus einer vertraglich festgelegten indexbasierten Mietanpassung forderte der Amtsdirektor nachträglich für die Jahre 2014 bis 2017 rund 235 000 Euro. Wie Detlef Krause dieser Zeitung sagte, habe Nammo Buck 2017 wegen eines Wasser-einbruchs in der obersten Etage des Verwaltungsgebäudes eine Mietminderung geltend gemacht, die auf das gesamte Gelände umgelegt wurde. „Das ist nicht verhältnismäßig“, sagt er. „Wir haben ein Schiedsverfahren angeboten, das vom Unternehmen abgelehnt wurde, deshalb haben wir Klage eingereicht.“

Außerdem soll das Unternehmen für ein Wasserwerk auf dem Gelände rund 283 000 Euro bezahlen. Die Betreibung und Instandhaltung sei vertraglich geregelt gewesen. „Jetzt will die Firma Verbio den Brauchwasseranschluss nutzen. Deshalb haben wir ein Gutachten über die Betriebsfähigkeit machen lassen. Das ergab, dass den Instandsetzungsverpflichtungen nicht nachgekommen wurde“, erklärt Detlef Krause. „Wir brauchen den Anschluss auch für Löschwasserzwecke. Deshalb haben wir einen Antrag auf ein neues Wasserwerk gestellt, der schon bewilligt ist. Die Kosten belaufen sich auf 800 000 Euro. Einen Teilbetrag haben wir bei der Firma Nammo Buck geltend gemacht.“

Auch diese Zahlungspflicht bestreitet das Unternehmen über seine Anwälte. „Wenn Sie eine Altbauwohnung anmieten, müssen Sie auch nicht eine neue Wohnung zurückgeben“, sagt Christoph Rüssel. „Deshalb kann der Amtsdirektor kein neues Wasserwerk erwarten. Die Technik ist von 1976. Wir haben sie weiterbetrieben, sie ist immer gelaufen.“ Es war vertraglich vereinbart gewesen, dass Nammo Buck die Zisterne der Feuerwehr füllt. Wenn jemand anders Wasser entnimmt, sollte dies angezeigt werden. „Da haben wir ein Auge zugedrückt, weil er selbst für den Sportplatz Wasser nutzen ließ“, so Christoph Rüssel. In den letzten zehn Jahren habe sein Betrieb 56 000 Kubikmeter Wasser entnommen, die Gemeinde 94 000. Im Schreiben des Anwaltes heißt es: „Die Reparatur- und Instandhaltungspflicht der Beklagten bezieht sich ... auf den zum 01.01.2009 übernommenen Bestand und die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Wasserwerks und des baulichen Bestandes. Die Beklagte ist nicht dazu verpflichtet, den übernommenen baulichen Bestand zu verbessern oder das Wasserwerk zu erweitern.“

Gewartet wurde das Wasserwerk von einem Elektrikermeister, der das seit 30 Jahren macht, sagt der Geschäftsführer. Das Gericht habe mittlerweile mitgeteilt, dass die Forderungen bezüglich des Wasserwerks „unsubstanziert“ seien. „Auch die Forderungen bezüglich der Indexmiete werden abgelehnt, solange Herr Krause nicht andere Gründe findet“, meint Christoph Rüssel. Für ihn sieht es so aus, dass der Amtsdirektor versucht, die Forderungen möglichst hochzuschrauben, um am Ende mit einem Vergleich zumindest etwas Geld zu bekommen. „Wenn er vor Gericht verliert, müssen die Einwohner mit je 66 Euro dafür gerade stehen. Die Gerichtskosten betragen schon jetzt ohne Gutachten 56 000 Euro“, sagt er.

Im Rahmen des Rückzugs aus Pinnow hatte das Unternehmen begonnen, das Gelände zu bereinigen und Anlagen abzubauen. „Das ist nicht erlaubt. An den Gegenständen steht der Gemeinde Pinnow ein gesetzliches Vermieterpfandrecht zu“, meintDetlef Krause.

Zudem seien einige Anlagen mit vermietet worden. Deshalb wurde eine einstweilige Verfügung durchgesetzt, wonach nichts vom Grundstück weggeschafft werden darf. Dagegen hat Nammo Buck Widerspruch eingelegt, weil man nicht angehört wurde. Das Unternehmen hat75 000 Euro beim Amtsgericht Potsdam als Sicherheitsleistung hinterlegt.

Am 19. März entscheidet das Gericht über die Forderungen der Gemeinde Pinnow.