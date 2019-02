Kieselwitzer Heimniederlage

Kai Beißer

Kieselwitz (MOZ) Am 13. Spieltag der Regionalklasse Ostbrandenburg unterlagen die Billardkegler des SV Kieselwitz an heimischenTischen Spitzenreiter TSV Radensdorf II mit 1556:1579 Points. In einer vorgezogegen Partie der 15. Runde hatten die Kiesel-witzer derweil beim BC AltZauche vor allem dank der abschließenden 300 Zähler vonSebastian Jurk beinahe sensationell mit 1355:1322 gewonnen.

Im Gipfeltreffen der Kreisliga fügte der SV Wellmitz demKossenblatter SV I die ersteSaisonniederlage zu, führt jetzt mit 16:2 Punkten vor dem KSV (14:2). Blau-Weiß Groß Lindow lauert dahinter (14:4)