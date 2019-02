Favoriten kommen weiter

Adrian Panzner

Erkner Trotz spannender Spiele setzten sich die Favoriten mehr oder weniger problemlos durch. Besonders beachtenswert scheint die Gesamtleistung des TTV GSG Fürstenwalde, der mit allen drei Teams ins Achtelfinale einzog.

Gruppe 1: Pneumant Fürstenwalde VII traf in eigener Halle auf Gaselan Fürstenwalde II, denen sie sich mit 1:4 beugen mussten. Dritter im Bunde war die zweite Vertretung aus Alt Golm, die zum Auftakt mit 2:4 gegen Pneumant den Kürzeren zog, aber gegen Gaselan mit 4:2 die Oberhand behielt. Eine ziemlich ausgeglichene Gruppe also, die die Gastgeber als traurige Verlierer zurückließ.

Gruppe 2: Der TTC Jacobsdorf I und der TTV Hartmannsdorf I hatten keine Probleme sich gegen Chemie Erkner III durchzusetzen.

Gruppe 3: Die wiedererstarkte dritte Vertretung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums ließt den zuletzt guten Leistungen in der 2. Kreisklasse nun auch den Einzug ins Achtelfinale folgen. In eigener Halle unterlag sie Pokalverteidiger Gaselan Fürstenwalde I mit 2:4, wobei Sascha Sarnow mit 3:2 gegen Tobias Blodaugewann. Jacobsdorf III zwangen die Gastgeber mit 4:1 in die Knie und kamen hinter Gaselan (4:0 gegen Jacobsdorf) weiter.

Gruppe 4: Großes Lob gebührt dem Grünheider SV II, der sich seiner Rolle bewusst war und Gastgeber Pneumant Fürstenwalde VI und Chemie Erkner I einen großen Kampf lieferte. Deren Überlegenheit mussten die Grünheider am Ende aber anerkennen.

Gruppe 5: Die Zweite aus Jacobsdorf trat stark ersatzgeschwächt an und konnte entsprechend wenig ausrichten gegen die Übermacht vom TTV GSG Fürstenwalde II und Pneumant Fürstenwalde V.

Gruppe 6: Der Rekordpokalsieger KSV Fürstenwalde I traf in eigener Halle auf Chemie Erkner IV und die SG Rauen I, die er beide gut im Griff hatte. Rauen erkämpfte sich dann ein 4:2 gegen Erkner, wobei sich Carmen Lehmann und Sven Engelmann den an diesem Abend überragenden Matthias Bergemann beugen mussten.

Gruppe 7: Hier zog die gastgebende dritte Vertretung von Vorwärts Bad Saarow gegen die SG Rauen II und den TTV GSG Fürstenwalde I klar den Kürzeren. Den Sieg sicherten sich dann die Rauener mit einem 4:3 gegen den TTV.

Gruppe 8: Bad Saarow I und Chemie Erkner II sind weiter. Genaue Angaben sind nicht möglich, da der Mannschaftsleiter von Bad Saarow I es nicht geschafft hat, das Ergebnis zu übermitteln.(apa)

Auslosung Achtelfinale

Unter Aufsicht von Pokalleiter Adrian Panzner hatten Ronald Müller (Rauen II) und Tim Fuhrmann (Woltersdorf II) die Ehre, die Lose zu ziehen.

Spiel 1: Pneumant Fürstenwalde V – Gaselan Fürstenwalde I (Dienstag, 19. 2., 19.30 Uhr)

Spiel 2: Chemie Erkner I – TTV Hartmannsdorf I (Mittwoch, 20. 2., 19.15 Uhr, Stadthalle)

Spiel 3: TTV GSG Fürstenwalde III – Gaselan Fürstenwalde II (Mittwoch, 20. 2., 19.45 Uhr)

Spiel 4: TTV GSG Fürstenwalde I – KSV Fürstenwalde I (Mittwoch, 20. 2., 19.45 Uhr)

Spiel 5: Chemie Erkner II – TTC Jacobsdorf I (Mittwoch, 20. 2., 19.15 Uhr, Stadthalle)

Spiel 6: Pneumant Fürstenwalde VI – SG Rauen I (Dienstag, 19. 2., 19.30 Uhr)

Spiel 7: SG Rauen II – TTV GSG Fürstenwalde II (Donnerstag, 21. 2., 19 Uhr)

Spiel 8: Vorwärts Bad Saarow I – JSV Alt Golm II (Mittwoch, 20. 2., 19.15 Uhr)