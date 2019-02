Mitte-Staffeln bereiten die Rückrunde vor

Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Die Vertreter der Fußball-Mannschaften aus den Mitte-Staffeln von Kreisliga und Kreisklasse haben sich am Dienstagabend auf einer gemeinsamen Sitzung in der Sportlerklause im Beeskower Sport- und Freizeitzentrum mit der Vorbereitung auf die Rückrunde beschäftigt. Staffelleiter Klaus Burisch freute sich bei seiner Einschätzung der erste Halbserie vor allem darüber, „dass wir keine Nachholspiele zu absolvieren haben. Das gab es lange nicht.“

In der Kreisliga Mitte, in der die Rückrunde am 23. Februar beginnen soll, zeichnet sich eine spannende zweite Halbserie ab, denn die Mannschaften auf den Plätzen 1 – der Hennickendorfer SV mit 31 Punkten – bis 6 – Borussia Fürstenwalde mit27 Zählern – liegen eng beisammen, haben allesamt noch Chancen auf den Staffelsieg. Dagegen scheint in Sachen Abstieg schon eine Vorentscheidung gefallen, denn der SV Zeschdorf und die SpG Heinersdorf/Hasenfelde sind bereits weit abgeschlagen.

In der Kreisklasse – Rückrundenstart ist am 9. März – können sich Grün-Weiß Lindenberg (27), die SG Müncheberg II (25) und der MSV Rüdersdorf (23) noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Letzterer trägt nach den Wildschweinschäden im Glückauf-Stadion seine Heimspieleübrigens auf dem SportplatzBrückenstraße aus.