Ein Pokal geht an „Kein Ort“

Carola Voigt

Angermünde (MOZ) Traditionell führte der SV Uckermark Wilmersdorf in der punktspielfreien Winterpause zwei Fußball-Hallenturniere in den Spielklassen Ü 35 sowie im Männerbereich durch. Die Siegerpokale gingen an die Sportfreunde „Kein Ort“ und SC Althüttendorf.

Am Turnier-Vormittag kämpften fünf Ü-35-Vertretungen um Tore, Punkte und Podestplatzierungen. Die „Sportfreunde Kein Ort“ traten spielerisch sehr ausgeglichen auf und sicherten sich souverän und verdient den Turniersieg. Erfreulich waren die Auftritte der beiden Mannschaften der Spielgemeinschaft Wilmersdorf/Greiffenberg. Sie eroberten sich Platz 2 und 3. Mit dem verjüngten Kader sind auch Überraschungen im Freien im Bereich des Möglichen. Das Starterfeld komplettierten eine Spielgemeinschaft aus Passow/Heinersdorf/Zichow und die Alten Herren aus Joachimsthal.

Mit höherem Tempo ging es am Nachmittag im Männerbereich mit Kreisliga-Teams weiter. Acht Mannschaften spielten in zwei Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Mit den Vertretungen des SC Althüttendorf und der Spielgemeinschaft Oderberg/Lunow setzten sich zwei junge Vertretungen in den Gruppen durch. Die zweiten Plätze waren härter umkämpft. Der SVU Wilmersdorf I war auf Hilfe der Sportfreunde aus Dobberzin angewiesen. In Unterzahl erzielte Niels Bretsch hier den Siegtreffer für Dobberzin gegen den KSV Gollmitz und schickte damit die Wilmersdorfer ins Halbfinale.

Noch enger ging es in der Gruppe B zu. Der VfB Gramzow II und Wilmersdorf II trennten sich unentschieden. Punktgleich und mit identischer Tordifferenz entschieden zwei mehr geschossene Tore über den Einzug des VfB in den Überkreuzvergleich.

In den ausgespielten Platzierungspartien sicherte sich die Borussia aus Criewen den siebten Platz gegen Grün-Weiß Dobberzin. Den fünften Platz erkämpfte sich der KSV Gollmitz mit einem Sieg gegen die zweite Vertretung des Gastgebers.

Die Endspiel-Partien führten zu Wiederholungen bereits gespielter Gruppenspiele. Den dritten Platz erkämpfte sich im torreichsten Match des Turniers die Spielgemeinschaft aus Oderberg/Lunow mit einem verdienten 6:4-Erfolg gegen die erste Mannschaft des SVU.

Im dramatischen Finale entschieden die letzten fünf Sekunden des Matches zugunsten des SC Althüttendorf. Der VfB Gramzow II hätte in diesem Spiel auch ein Neunmeterschießen verdient gehabt. Insgesamt aber zeigte die Vertretung aus Althüttendorf ohne Punktverlust im gesamten Wettbewerb die konstantere Leistung und gewann das diesjährige Hallenturnier des SVU Wilmersdorf. Die Turnierleitung und die beiden Schiedsrichter Uwe Schäfer und Enrico Schulze zogen ein positives Resümee und freuen sich schon auf die nächste Auflage.