Für die Weltspiele im März eingekleidet

Rado Johs

Fulda Im Fuldaer Hotel- und Kongresszentrum „Esperanto“ herrschte vor Kurzem reges Treiben. Die deutsche Special-Olympics-Delegation – immerhin 163 Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung – die für die Weltspiele in Abu Dhabi nominiert sind, wurde zur Einkleidung nach Osthessen geladen, darunter auch drei Schwedter Sportler vom Verein Wassersport PCK.

Jeder Teilnehmer erhielt einen Koffer mit der kompletten Sport- und Präsentationskleidung für die Weltspiele, die vom 14. bis 21. März in Abu Dhabi stattfinden. Dort werden über 7000 Athleten aus 190 Ländern in 24 Sportarten ihre Kräfte messen. Ob T-Shirts, Sakkos, Mützen, Hosen oder komplette Trainingsanzüge – den Athleten des deutschen Nationalteams wird eine Vollausstattung gestellt. Diesmal dürfen es auch wieder die Nationalfarben sein, was in der Vergangenheit nicht immer so war.

Aus der Oderstadt profitierten drei Kanuten vom Schwedter Wassersportzentrum davon: Leona Johs, Jan Eichler und Thomas Brockmann als Unified-Partner (nicht behinderter Sportler) haben sich als einzige Brandenburger in dieser Sportart für das deutsche Nationalteam qualifiziert. Nach einem zweiwöchigen Trainingslager in Portugal werden die drei in den Emiraten über 200 m und 500 m im Einer, Athleten-Zweier und Unified-Zweier an den Start gehen.

Neben der Einkleidung standen mit dem Fotoshooting und einer detaillierten Informationsveranstaltung, bei der sowohl über die modernen Wettkampfstätten als auch über die Kultur in den Vereinigten Emiraten berichtet wurde, weitere Programmpunkte auf dem Plan.

In Vorfreude auf dieses weltgrößte Event für Sportler mit geistiger oder mehrfacher Behinderung sei angemerkt, dass Berlin vor Kurzem den Zuschlag für die Austragung der Weltspiele 2023 erhielt.

Ein besonderes Dankeschön gilt der Lebenshilfe Uckermark (vor allem Anke Brockmann), die das Projekt SOD schon seit Jahren finanziell, organisatorisch und logistisch unterstützt.