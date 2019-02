Mädchen an die Tische

Edgar Nemschok

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Seit vielen Jahren wird beim SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf im Bereich Tischtennis viel unternommen. Blau-Weiß-Mannschaften gibt es heute angefangen von den Jüngsten bis in den Seniorenbereich.

Vier Jungs in blau-weißer Spielkleidung stehen bereit, um gegen die gleichaltrigen Spieler des TSV Tempelhof Mariendorf zu bestehen. Sie machen sich mit Schmetterbällen warm und – na klar – für ein Mannschaftsfoto ist gerade noch Zeit.

Es ist das Spiel der B-Schüler, die in der 4. Liga von Berlin spielen. Im Schnitt sind die Jungs zehn Jahre alt. Wie beim Tischtennis üblich, beginnt der Spieltag mit einer gegenseitig freundlichen Begrüßung. Die Blau-Weißen konnten das Spiel in der Sporthalle an der Petershagener Mittelstraße am Ende mit 8:5 gewinnen und sind in der Tabelle vorerst Dritter. Allerdings ist diese noch nicht aussagekräftig genug, denn für die Jungs aus Petershagen war es das erste Spiel der Saison. Was aber zählt: Der Auftakt ist gelungen.

Trainer ist Thomas Schermer, der ausgerechnet beim Heimauftritt seiner Jungs nicht dabei sein konnte. „Das geht manchmal nicht anders“, erklärt Schermer, der als Projektmanager beruflich immer stark eingebunden ist. Vertreten wurde er von Manfred Bein, der seine Mannschaft auch gleich vorstellt: „An den Tischen stehen: Yannick Fabian, Jasper Grähn, Lukas Kelm und Belias Spode.“

Schermer und sein Trainerteam, dazu gehören neben Manfred Bein auch Antonia Müller und Jakob Brückmann, bieten nach Möglichkeit viermal in der Woche ein Training an. „Wir wollen hier mehr als nur Tischtennis als Hobbysport ausüben. Das Training ist schon sehr leistungsorientiert und Talente sollen auch richtig gefördert werden“, sagt Schermer. Er hat eine Trainer B-Lizenz (Tischtennis) und mit dem Verein in Petershagen auch richtig gute Bedingungen gefunden, wie er sagt. „Das Umfeld passt, die Sporthalle ist sehr schön, die Eltern der Kinder sind sehr interessiert und auch die gute Vereinsarbeit macht es angenehm für mich als Trainer.“

Der 51-Jährige sagt, dass er seinen Jungs viel Spielraum für freie Entscheidungen lässt. Er nennt auch gleich ein Beispiel: „Vor einem Spieltag soll die Mannschaft sich selber finden und dabei unter sich beraten, wer tatsächlich antreten soll. Mir ist es nicht immer wichtig, dass die Leistungsstärksten spielen. Das Team muss funktionieren. Das absolute Gewinnen müssen gibt es bei uns eher nicht. Alle sollen zunächst Spaß haben. Der Erfolg kommt meiner Meinung nach von ganz allein.“

Schermer überlässt in seiner Trainingsarbeit nichts dem Zufall. Er hat Programme erarbeitet, um auch ein Grundlagentraining abzusichern. Er nennt das „Systemtraining“ und in einigen Stunden werden dabei auch ausschließlich Grundschläge trainiert. „Tischtennis ist ein technisch anspruchsvoller Sport, der sehr viel Geduld verlangt. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein.“

Drei Kindermannschaften hat der Verein. 19 Aktive, bei einem Altersdurchschnitt von 12,8 Jahren, spielen dabei für Blau-Weiß. „Das Besondere an unserem Verein ist, dass wir Mannschaften im Berliner und Brandenburger Spielbetrieb haben. Das ist so historisch gewachsen“, erklärt Schermer. Und er sagt auch, dass, obwohl die Halle sehr klein ist und Trainingszeiten immer sehr eng gesteckt sind, durchaus noch Kapazitäten für interessierte Tischtennisspieler vorhanden sind. „Wo wir wirklich noch eine Lücke haben, wäre eine reine Mädchenmannschaft.“ Er sagt auch, dass niemand Berührungsängste haben muss. „Wir schicken garantiert keinen weg. Was wir aber schon verlangen, ist, dass ein gewisser Wille und natürlich Interesse für unseren Sport vorhanden sind.“

Zum Verein gehören weiterhin vier Männer- und drei Frauenmannschaften. Aushängeschild ist das Frauenteam um Kapitän Antonia Müller. Es spielt in der Verbandsoberliga Ost und hat sich dort bereits etabliert. Aktuell ist das Frauenteam Dritter der Liga und ist damit dem Saisonziel, Klassenerhalt, nach zehn Spielen schon sehr nahe.

Das nächste Heimspiel der Frauen steigt schon am Sonnabend. Zu Gast ist ab 12 Uhr der Lichtenrader SC. Die Berlinerinnen sind Siebte. Nach diesem Spieltag geht es insbesondere für Antonia Müller in die heiße Phase der Vorbereitung. Sie hat sich für die Norddeutschen Meisterschaften qualifiziert. Diese Titelkämpfe werden vom 9. bis 10. März im Bundesleistungszentrum von Kienbaum ausgetragen.

Antonia Müller feierte jüngst bei Berliner Meisterschaften gemeinsam mit Jana Lindow die Vizemeisterschaft im Doppel (Seniorinnen Ü 40). Im Mixed wurde sie in der gleichen Altersklasse mit Carsten Lüdicke sogar Berliner Meisterin.