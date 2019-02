Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Nachdem es in den vergangenen Jahren etwas ruhiger geworden war um Rauen Latex 04, geht es für die Wurfgemeinschaft noch in diesem Monat wieder auf große Fahrt. „Wir machen uns am20. Februar auf den Weg nach Neuseeland, wo wir am 23. und 24. März an den Stiefelweit-wurf-Weltmeisterschaften in Taihape teilnehmen wollen“, erklärt Martin Barth, der zusammen mit seinen Fürstenwalder Mitstreitern Enrico Achtenhagen und Ingmar Schulz sowie zwei Startern von Gib Gummi 04 Berlin als Team Deutschland antreten will. Vor den Wettbewerben im Rahmen des traditionellen „Gumboot Day“ will sich die kleine Gruppe noch Land und Leute ansehen.

Doch auch in der Heimat gibt es vor der Abreise noch einiges zu tun. Das Abschlusstraining steigt am 17. Februar, ab14 Uhr, auf dem Schulsportplatz in Rauen. Drei Tage später geht es dann für die Wurfgemeinschaft mit dem Flugzeug von Hamburg nach Auckland.