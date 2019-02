Sieben Vereine freuen sich über 10 000 Euro

MOZ

Bernau „Ohne die vielen Geldspenden zur Finanzierung der Herstellungskosten des Adventskalenders und die über 210 Sachspenden als Gewinne der Weihnachts-Tombola wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen“, sagt Klaus Dieter Becker vom Rotary Club Bernau. Zum dritten Mal hatte der Club die vorweihnachtliche Aktion für soziale Zwecke initiert. Und der Erfolg gab den Rotariern recht: „Von insgesamt 2000 Losen wurden diesmal nur 112 Stück nicht verkauft“, freut sich Becker. Gewinner hätten sich erstaunlicherweise nicht nur aus dem Barnim, sondern unter anderem auch aus dem Raum München und aus dem Ruhrgebiet gemeldet, erzählt er.

Aus dem Verkauf der Adventskalender blieben diesmal als Erlös 9895,44 Euro übrig. Die Bernauer Rotarier stockten die Summe aus ihrer Clubkasse auf 10 000 Euro auf. Insgesamt kamen durch den Adventskalenderverkauf in den vergangenen drei Jahren rund 20 200 Euro zusammen. Ziel des Projektes war von Anfang an die Unterstützung sozialer gemeinnütziger Vereine.

Mit den 10 000 Euro aus der Tombola 2018 werden auf Beschluss der Mitglieder des Rotary Clubs insgesamt sieben Vereine und Einrichtungen aus dem Barnim unterstützt. Der Verein „Eltern helfen Eltern“ und der Reitverein Integration erhielten jeweils 2500 Euro. Je 1000 Euro flossen an die Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg und die Bernauer Tafel an die Freidenker Barnim für das Kinder- und Jugendfreizeithaus Yellow sowie an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Rüdnitz und an das „Hospiz auf dem Drachenkopf“ in Eberswalde.