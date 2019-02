Handelsverband rügt fehlendes Citymanagement

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Signale sind beunruhigend: Zuletzt hat im Finower Zentrum ein Buchladen dicht gemacht. Und in Eberswalde bittet ein Modegeschäft zum Räumungsverkauf. Über die Situation hatmit Christine Minkley vom Handelsverband Berlin-Brandenburg gesprochen.

Von einer Krise des Handels kann in unserem Bundesland keine Rede sein. 2018 war insgesamt ein gutes Jahr für die Branche, die in Brandenburg auf gestiegene Beschäftigungszahlen, den neuen Ausbildungsberuf zum E-Commerce-Kaufmann und 0,8 Prozent reales Wachstum verweisen kann. Auf der anderen Seite erleben wir seit Beginn des Onlinehandels Frequenzverluste in den Läden vor Ort. Und es gibt auch Geschäftsaufgaben. Aber das ist ein bundesweiter Trend. Eberswalde unterscheidet sich da im guten wie im schlechten Sinne nicht vom Durchschnitt.

Unterstützen Stadtpolitik und Rathausspitze in Eberswalde Ihrer Einschätzung nach die Händler ausreichend?

Der stationäre Handel ist ja neben Gastronomie, Kunst, Kultur und weiteren Dienstleistungsangeboten ein wichtiges Rückgrat lebenswerter Innenstädte. Wer diese Erkenntnis befolgt, stemmt sich damit aktiv dagegen, dass Zentren veröden. Eberswalde hat in der Vergangenheit fraglos viel für seine städtebauliche Attraktivität, die Aufenthaltsqualität sowie die touristische und wirtschaftliche Vermarktung getan.

In Ihrer jüngsten Antwort schwingt unausgesprochen ein Aber mit, scheint mir ...

Stimmt. Leider ist in Eberswalde das Citymanagement nicht wie in Bernau professionaliert worden. Eine solche Institution hätte den Händlern helfen können, nachhaltig Aktionen zu stemmen, die der Kundschaft vermitteln, dass der Einkauf vor Ort nicht nur die Geschäfte selbst unterstützt, sondern die Stadt in der Gesamtheit stärkt.

Auf welche Weise hilft der Handelsverband den Geschäftsinhabern und auch den Kommunen, mit der Herausforderung durch den Onlinehandel umzugehen?

Vielfältig! Wir haben bereits vor gut 15 Jahren und damit frühzeitig unsere Mitgliedsunternehmen dahingehend sensibilisiert, ihre Kommunikationstechnologien zu digitalisieren und zu modernisieren. Es gibt zahlreiche gute Beispiele von Netzwerkprojekten, die den stationären Handel im Internet sichtbarer werden lassen, ohne dass dafür im ersten Schritt gleich selbst ein kompletter Onlinehandel aufgebaut werden muss. Unsere Informationsangebote dazu sind zudem den meisten Verwaltungen, auch der Stadt Eberswalde, seit Jahren bestens bekannt. Doch wir beraten nicht nur. Wir werden überdies selbst aktiv.

Können Sie ein Beispiel dafür nennen, wie Sie den Einzelhandel vor Ort unterstützen?

Gern! Da verweise ich doch glatt darauf, dass der Handelsverband seit zehn Jahren Partner der Industrie- und Handelskammer ist. Gemeinsam loben wir den Wettbewerb zur City-Offensive Ostbrandenburg aus, der sich an Werbegemeinschaften unterschiedlicher Branchengruppen wendet, die in der Innenstadt zu finden sind. Die besten Ideen für nachhaltige Kampagnen und Veranstaltungen werden mit Preisgeldern ausgezeichnet. Noch bis zum 17. Februar läuft die Bewerbungsfrist für den aktuellen Wettbewerb, der unter dem Motto „StadtLEBEN“ initiert wurde.

Bei Weitem nicht jeder Einzelhändler ist im Verband organisiert. Welche Argumente haben Sie für eine Mitgliedschaft?

Zahlreiche – von individueller Beratung bis zu geldwerten Vorteilen. Wir helfen, wo es geht. Wir sind bestens vernetzt mit zahlreichen Partnern auf Bundes-, EU- und Branchenebene und leiten alle Infos an unsere Mitglieder weiter. Einen Überblick gibt es im Internet.

