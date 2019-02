Gesundes Frühstück dient auch dem Klima

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Gesund und lecker soll das Frühstück sein, das sich die Kinder im Hort am Mündesee selbst zubereiten. Da kommen Orangen, Melone, Bananen, Milch und Käse auf den Tisch. Doch wie gesund sind diese Lebensmittel eigentlich für das Klima? Das wollen die Kinder mit Naturwächterin Elfi Laack herausfinden, die in der Ferienwoche das neue Projekt „Klima, Müll, Konsum – was kann ich tun?“ startet. Mit diesem neuen Umweltbildungsprogramm will die Naturwacht des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin in Schulen und Horte der Region gehen, um Kinder spielerisch für das Thema Klimaschutz und Eigenverantwortung zu sensibilisieren. Im Hort am Mündesee kommt das gut an. Die Ferienwoche bietet Zeit, um in das Thema intensiv einzusteigen und es mit viel Aktion und Spaß zu verbinden. Mit Spielen und Experimenten erfahren die Kinder, was Wetter und Klima unterscheidet, wie die Erdatmosphäre aufgebaut ist, was der Treibhauseffekt ist und welche Folgen er hat. Sie schlüpfen in die Rolle des Eisbären, erfahren im Selbsttest die Erderwärmung und tragen zusammen, wo überall im Alltag klimaschädliches CO2 entsteht.

Auch das Klima-Frühstück gehört zum Projekt. „Wir haben nachgeschaut, wo die Lebensmittel herkommen, die wir hier essen wollen“, erzählt Finn. Die Milch kommt aus Bayern, alternativ gibt es Biomilch aus Brodowin. Der Käse ist in Holland hergestellt, die Bananen kommen aus Brasilien, Orangen aus Spanien.... Auf einer großen Weltkarte können die Kinder sehen, wie weit die Wege sind, die viele Lebensmittel zurückgelegt haben, bis sie auf ihrem Frühstücksteller landen. Zudem staunen sie über die Berge an Plastikmüll, die ihr Frühstück hinterlassen hat. „Wir könnten ja mehr Äpfel aus Deutschland essen, und Saft aus Glasflaschen trinken, die man wiederverwendet“, überlegt sich Merle umweltfreundlichere Alternativen. Gemeinsam basteln die Kinder aus Verpackungsmüll kreative Dinge, die zum Abschluss der Projektwoche präsentiert werden.