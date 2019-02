MIB reißt altes Verwaltungsgebäude ab

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Auf dem Areal der Märkische Ingenieur Bau GmbH (MIB) in der Seelower Hinterstraße sind seit einigen Tagen die Abrissbagger zugange. Das ehemalige Verwaltungsgebäude des einstigen Landbaukombinates wird dem Erdboden gleich gemacht. Manch einer vermutete, dass das Wriezener Unternehmen Platz für einen Neubau schafft. Dem ist jedoch nicht so, wie Geschäftsführer Uwe Bahr auf MOZ-Anfrage erklärte. „Wir tragen das Gebäude ab, werden die Fläche bereinigen. Mehr passiert nicht“, sagte er.

Das Landbaukombinat gehörte zu den großen Baunternehmen der Region. Die MIB als Nachfolger hat ihren Sitz von Anfang in Wriezen, wirkt heute vor allem außerhalb der Region, hat 160 Mitarbeiter. Das alte Verwaltungsgebäude in Seelow war noch bis vor wenigen Jahren an verschiedene Nutzer vermietet worden. Jetzt stand es schon einige Zeit leer. Der Sanierungsaufwand wäre inzwischen zu hoch, um daraus wieder eine lukrative und vermietbare Immobilie zu machen. Das Unternehmen entschied sich daher dafür, das Gebäude abzutragen.

Passieren wird hingegen bald etwas auf den großen Hallendächern. Auf denen lässt das Wriezener Bauunternehmen Photovoltaikanlagen installieren, kündigte Uwe Bahr an. Weitere Vorhaben seien in Seelow vorerst nicht geplant. Auch auf dem gegenüberliegenden, schon vor Jahren für den Eigenheimbau erschlossenen Areal gebe es momentan keine Bewegung, bedauert der Geschäftsführer. Noch ist dort Platz für mehrere Parzellen, es fehle die Nachfrage.