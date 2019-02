Deal mit Investor erhält Abfuhr

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Windfirma Teut will in Welsow weiter investieren und dafür die Kosten für einen Bebauungsplan übernehmen, die Stadt will durch eine Verlängerung der Veränderungssperre Zeit gewinnen. Eine Einigung im Interessenkonflikt gibt es noch nicht.

Es geht um zwei neue Windräder, um den Mindestabstand zur Wohnbebauung und um viel Geld. Vor allem aber geht es um das Wohlbefinden der Dorfbewohner in Welsow und Kerkow, deren Akzeptanz für Windkraft vor ihrer Haustür erschöpft ist. Im Konflikt müssen die Abgeordneten nun abwägen. Wie in unserer Zeitung bereits berichtet, will im Windeignungsgebiet Welsow die Firma Windprojekte Teut, die dort bereits Anlagen betreibt, auf einem kleinen Zipfel zwei neue Windräder bauen. Dieses Teilstück des Windfeldes hatte Investor Jan Teut vor einigen Monaten einem anderen Betreiber abgekauft. Hier will er nun die fünf vorhandenen alten Anlagen repowern, also abbauen und dafür zwei neue Windräder vom selben Typ seiner bestehenden Anlagen errichten.

Eigentlich dürfte er per Gesetz problemlos loslegen, allerdings hatte die Stadtverordnetenversammlung für das betreffende Teilstück des fremden Investors 2017 eine Veränderungssperre beschlossen, die zeitlich beschränkt Veränderungen des Bestandes untersagt. Damit wollte die Stadt Zeit gewinnen, um einen Bebauungsplan aufzustellen, der der Kommune in gewissen Punkten Mitsprache bei der Gestaltung von Neuanlagen einräumt. Eine andere Möglichkeit hat die Stadt nicht.

Die Veränderungssperre läuft im März aus, einen Bebauungsplan gibt es noch nicht. Deshalb will die Verwaltung die Sperre um ein weiteres Jahr verlängern. Jan Teut erweiterte unterdessen sein Angebot für das Windeignungsgebiet Welsow, auch für den neuen Zipfel. Wenn die Stadt auf die Veränderungssperre verzichtet, würde er im Gegenzug die kompletten Planungskosten für einen Bebauungsplan übernehmen. Und das sind mindestens 50 000 bis 100 000 Euro.

Doch auf den Deal mit dem Investor wollen sich viele Abgeordnete nicht einlassen. Knackpunkt ist der Mindestabstand der geplanten neuen Anlagen, der die von der SVV beschlossenen 1000 Meter unterschreitet. Die neuen Anlagen würden 880 Meter zur nächsten Wohnbebauung stehen. Dafür schöpft Teut allerdings mit 200 Metern die technisch machbare Maximalhöhe nicht aus. Die können inzwischen 250 Meter und höher sein. Bei der Einhaltung des Mindestabstands von 1000 Meter würde nur ein Windrad auf die Fläche passen. Das wäre jedoch für den Betreiber unwirtschaftlich, so Teut. In allen Punkten sei man sich in Sachen Vertragsgestaltung einig, nur beim Mindestabstand käme man nicht zusammen, räumte denn auch Bauamtsleiterin Susanne Tahineh ein. Sie muss die Entscheidung der Stadtverordneten abwarten. Stimmen sie für eine Verlängerung der Veränderungssperre, wird die Stadt die Aufstellung des Bebauungsplanes an ein externes Büro abgeben, weil das Bauamt die Planung innerhalb der Jahresfrist nicht schafft. Dann muss die Stadt die Planungskosten tragen. Geht man auf das Kompromiss-angebot des Investors ein, wird dieser einen Bebauungsplan auf eigene Kosten erstellen und somit ebenfalls der Stadt Einflussmöglichkeiten bei künftiger Bebauung sichern, zum Beispiel was Höhe, Nachtkennzeichnung und Abstände betrifft.

Der Bauausschuss fasste keinen Beschluss und leitete die Entscheidung weiter zum Hauptausschuss. Der stimmte am Dienstagabend nach langer Diskussion mehrheitlich für die Veränderungssperre. Man will damit vor allem die Entscheidung der Ortsbeiräte von Welsow und Kerkow respektieren, die neue Windräder ablehnen. Und man wolle den eigenen Beschluss zum 1000-Meter-Mindestabstand nicht torpedieren. Das letzte Wort hat nun die Stadtverordnetenversammlung.