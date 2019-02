Verdiente Schönwalder ausgezeichnet

red

Schönwalde Die Vorschläge kamen aus den Schönwalder Vereinen, Verbänden und vielen anderen Seiten. Der Ortsbeirat nahm sie gern auf und ehrte verdiente Bürger aus Schönwalde. Die Auszeichnung hat schon Tradition und gehört seit vielen Jahren zum Neujahrsempfang in Schönwalde dazu. Die Besucher bedachten die Geehrten mit viel Beifall. In diesem Jahr wurden acht rührige Bürger aus Schönwalde ausgezeichnet.

Birgit Franke ist die Vorsitzende des Gemischten Chores „Cantare“ und seit mehr als 20 Jahren Mitglied. 2013 übernahm sie die Leitung und steht für den Zusammenhalt des Chores.

Marion Hein ist in der Basisgruppe Schönwalde des Demmokratischen Frauenbundes aktiv. Wenn irgend möglich ist sie bei allen Veranstaltungen dabei. Sie hat die Kinder- und Jugendfestivals im Februar und September des vergangenen Jahres in Bernau beziehungsweise in Schönwalde unterstützt. Außerdem engagiert sie sich für die Kita in Schönwalde, sei es beim Sommerfest oder zum Adventsmarkt.

Ulrich Dzedzitz ist ist als langjähriges Vorstandsmitglied und Schriftführer für seine besondere Vereinsarbeit ausgezeichnet worden. Dies gilt auch für Frank Witt, der als Schatzmeister seit vielen Jahren ebenfalls im Vorstand des Schützenvereins engagiert ist.

Für ihre gute Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr ist Manuela Zinke ausgezeichnet worden. Besonders bei Kindern kommt die Polizistin, die sich in ihrer Freizeit für die Feuerwehr einsetzt, gut an.

Die Auszeichnung für Kita-Leiterin Karin Maaß steht auch für das gesamte Team der Kita „Traumland“ in Schönwalde. Gute Arbeit wurde dem Team durchweg bescheinig. Durch den Umbau der Kita leiste es aber täglich noch viel mehr und zeige sich dabei weitgehend unbeeindruckt von der Belastung.

Aber nicht allein die Kita-Traumland wurde in diesem Jahr bedacht. Volker Leipnitz sei ein Segen für die Petö-Kita. Mit seinem großen Wissen und Engagement habe er die „Lernwerkstatt“ Petö zusammen mit der Gemeinde und dem Landkreis zu einer Institution gemacht. Mit dem gesamten Team habe er die Kita durch schwieriges Fahwasser geführt.

Mit Rico Böttcher wurde nicht zuletzt der Chef der Schönwalder Feuerwehr ausgezeichnet. Noch vergleichsweise jung, trotzdem aber mit viel Erfahrung und einem Ohr für den Ratschlag älterer Mitglieder steuere er die positive Entwicklung der Feuerwehr. Längere Zeit habe er auch die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr in Basdorf über-nommen.

Dem Ortsbeirat gehören Ortsvorsteherin Maria Brandt, Ingrid Pranz, Hanns-Eckard Sternberg, Claudia Wilke sowie Gabriele Bohnebuck an.