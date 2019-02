Gold, Weihrauch und Möhre

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zweimal im Monat besucht Pfarrerin Beatrix Forck die Kita Getraud-Marien, die in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt ist. Polnisch üben die Kinder ohnehin – seit Sommer lernen sie in diesen Morgenrunden auch das Vaterunser in der Sprache des Nachbarn.

„Dzien dobry, Marta“, sagt ein Junge und streichelt das Plüschschaf Marta, als es im Stuhlkreis die Runde macht. Pfarrerin Beatrix Forck führt alle zwei Wochen diesen Morgenkreis durch. Heute geht es um die Heiligen Drei Könige. Sie zeigt Weihrauch und fragt die Kinder, was sie noch in der Hand hat. „Möhre“ ruft ein Kind enthusiastisch. Beatrix Forck lacht. „Myrrhe, nicht zu verwechseln mit Möhre“, erklärt sie den Kindern.

Erzieherin Alicja Konieczna hilft bei der Übersetzung. Die Könige bringen dem neugeborenen Jesuskind Gold – złoto, Weihrauch – kadziło, und Myrrhe. Und dann verhört auch sie sich: „Marchewka“, nennt sie das polnische Wort für Möhre. „Der Hörfehler schlechthin“, antwortet die Pfarrerin mit einem Lachen. „Mira“ laute das polnische Wort für Myrrhe, korrigiert sich die Erzieherin.

Humor gehört eben dazu, wenn die Jüngsten schon die Sprache des Nachbarlandes erlernen. Seit dem Sommer beschäftigen sich die Kitakinder mit dem Vaterunser. „Ein Viertel haben wir schon gelernt“, berichtet Alicja Konieczna, nachdem sie im Kopf bis zur Stelle „przyjdz królestwo twoje“ – „Dein Reich komme“ – durchgegangen ist. Die Polin, die schon lange in Frankfurt lebt, ist bis Ende April die Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung für Erzieherin Dorota Gic. Beim Waschen, vor dem Essen oder im Morgenkreis singt sie mit den Kindern auf Polnisch. Jeden Tag ist sie in einer anderen Gruppe. Manchmal zählt sie mit den Kindern oder fragt „goraco?“, wenn ein Kind an die heiße Heizung fasst.

„Zima, zima, zima, pada, pada snieg“ (Winter, Winter, Winter, es schneit, es schneit“) singt sie etwa im Winter mit den Kindern. Das ist eingängig, hat eine Melodie. Das Vaterunser jedoch sei ein schwieriges Gebet in altem Polnisch, das sich nicht ganz so einfach aussprechen lässt. Felix aus der Vorschulgruppe, dessen Mutter Polin ist, spricht das Vaterunser auch auf Polnisch schon gut mit. „Er kennt das von Zuhause“, sagt die Erzieherin. Aber auch andere Kitakinder geben sich Mühe. „Lennox kommt manchmal zu mir und fängt an, etwas auf Polnisch zu sagen“, erzählt sie.

Polnisch gibt es in der Kita seit zehn Jahren, dabei war es anfangs nur als dreijähriges Projekt angelegt. Den Anstoß gaben die Eltern, von denen viele Viadrina-Mitarbeiter waren, darunter einige aus Polen. Das erste Lernen hatte Thomas Vogel, Geschäftsführer des Viadrina-Sprachenzentrums, initiiert.

„Vokabeln, die die polnische Kollegin jeden Tag benutzt, merkt man sich“, erzählt Erzieherin Martina Rehberg. Vor einigen Jahren fand für sie und die anderen deutschen Erzieher außerdem über ein Jahr lang ein Kurs in den Räumen der Eurokita statt. „Die Sprache wird aber nicht von uns vermittelt“, betont sie. Diese Aufgabe bleibe bei den Muttersprachlern. Manchmal werden die deutschen Kollegen zwar auf Polnisch von den Kindern angesprochen, sie antworten dann aber auf Deutsch. Umgekehrt handhaben es auch die polnischen Erziehern. „Wir lernen natürlich ein kindliches Polnisch mit – das, was wir im Berufsalltag brauchen“, erklärt Martina Rehberg.

Auch Beatrix Forck lernt mit den Kindern mit. „Sie haben eine gute Aussprache“, lobt Alicja Konieczna. Seit anderthalb Jahren kommt die Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt 14-tägig in die Kita, davor waren zwischen den Morgenkreisen größere Abstände. Nach gemeinsamem Singen, Lachen und Geschichtenerzählen kündigt sie „unser wichtigstes Gebet“ an. „Wir falten unsere Hände, das Reden hat ein Ende“, leitet sie das Vaterunser ein. „Vaterunser im Himmel“, beginnt sie und Alicja Konieczna schließt an: „Ojcze nasz, którys jest w niebie“. Am Ende verabschiedet Beatrix Forck die Kitakinder, wie es sich für einen deutsch-polnischen Morgenkreis gehört: „Auf Wiedersehen – do widzenia“.