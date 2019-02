Kein Vertrauen in Zusage

Patrizia Czajor

Groß Lindow (MOZ) Die marode Landesstraße 373 ist für die Bürger ein heikles Thema. Zu lange schon lässt die Sanierung auf sich warten, als dass die Groß Lindower der Zusage der Landesregierung etwas Positives abgewinnen können.

„Sie möchten uns nur beruhigen“, ist Gerhard Kunzke von der Interessengemeinschaft Groß Lindow überzeugt. Obwohl die Antwort des Ministeriums auf die kleine Anfrage des CDU-Landesabgeordneten Andreas Gliese für die Groß Lindower eigentlich eine gute Nachricht enthält. Darin heißt es nämlich, dass die finanziellen Mittel für die notwendige Sanierung der Ortsdurchfahrt im Haushaltsplan 2019/20 verankert werden. Für ein Vertrösten hält das hingegen Kunzke, der sich mit anderen Bürgern seit über zehn Jahren dafür einsetzt, dass die Landesstraße mit den beiden maroden Brücken endlich saniert wird.

Eine der beiden Brücken hat dabei den Ausschlag für ein erneutes Herantreten an die Landesregierung gegeben. Im vergangenen Jahr haben die Bürger mithilfe eines Anwalts die Einsicht in ein Gutachten erstritten, in dem die Prüfer aufgrund des schlechten Zustands der Kanalbrücke aus dem Jahr 1860 eine Grundinstandsetzung sowie eine Nutzungseinschränkung empfehlen.

In dem Prüfbericht hat Andreas Gliese ein neues Druckmittel gesehen und versucht, mit einer erneuten Anfrage, die er mit den Bürgern vor Ort ausgearbeitet hat, Handlungsdruck zu erzeugen. Die jetzt erteilte Zusage zur Bereitstellung von Finanzmitteln stimmt ihn hingegen nur vorsichtig optimistisch. Erwartet hat der CDU-Abgeordnete nämlich konkrete Angaben, wann mit der Planung und dem Bau des Verkehrsprojekts begonnen wird, wie er kritisiert. Dabei hält er ein schnelleres Tempo nicht nur aufgrund des Zustands der Straße sowie der Brücken für dringend notwendig. „Sonst werden Kosten und Schäden nur noch größer.“

In die Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt Groß Lindow hat die Landesregierung bislang rund 255 000 Euro investiert. Dazu zählt etwa die Erneuerung eines kleinen Teils der Fahrbahn, die zu der etwa drei Kilometer langen Ortsdurchfahrt gehört. Um Schadensbegrenzungen an der Brücke und der Straße zu minimieren, wurden zudem Stahl-Gleitwände angebracht, die das Befahren der Brückenrandbereiche sowie den Begegnungsverkehr von Lastkraftwagen behindern.

Welche Bauaßnahmen sich nun daran anschließen, wird derzeit vom Landesbetrieb Straßenwesen geprüft. Da die Landesstraße 373 dem sogenannten Grünen Netz zugeordnet wird, gilt sie als nicht besonders verkehrswichtig.

Für Andreas Gliese stellt gerade die marode Brücke, die trotz des schlechten baulichen Zustands für alle Fahrzeugtypen und ohne Traglastbegrenzung freigegeben ist, ein großes Problem dar. Er weist etwa daraufhin, dass in den 30er-Jahren bereits eine maximale Traglast von lediglich 5,5 Tonnen gegolten habe sowie darauf, dass das Gutachten eine Sanierung bis 2020 ansetze. „Dieser Zeitpunkt wird bei dem Schneckentempo der Landesregierung niemals eingehalten werden“, ist er überzeugt.

Den Zustand der Landesstraße sieht er exemplarisch für viele Landesstraßen in Brandenburg, deren Erneuerung aus seiner Sicht von Regierungsseite viel zu oft und viel zu lange vernachlässigt wird. „Statt gerade ländliche Regionen zu unterstützen, werden sie abgehängt.“