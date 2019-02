Millionen fließen in Renovierung

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Mit millionenschweren Investitionen will die Schwedter Wohnbauten GmbH in diesem Jahr ihren Wohnungsbestand renovieren.33 Häuser erhalten unter anderem einen neuen Fassadenanstrich und schönere Treppenhäuser. Zwölf Aufzüge werden nachgerüstet.

Das Unternehmen ist mit seinen 8800 Wohnungen der größte Vermieter in Schwedt. Instandsetzung läuft eigentlich immer. Allein in 23 Wohngebäuden mehrerer Stadtteile werden Treppenhäuser erneuert. Geschäftsführerin Maren Schmidt bezeichnet dies als Zwischenrenovierung.

Richtig renoviert mit Fassadenanstrich, Malerarbeiten in Keller- und Gemeinschaftsräumen sowie Wartung der Fenster in den Wohnungen und der Hauseingangstüren wird in Häusern der Lindenallee, der Berliner Straße, der Wohnanlage Uferzone sowie in drei Gebäuden am Heinrich-Heine-Ring. Im Heinering soll außerdem der Wärmeschutz verbessert und das Wohnumfeld mit Bänken und Papierkörben aufgewertet werden. „Wir nehmen die Hausmeister und Mieterbetreuer mit ins Boot, sodass die Bewohner Bescheid wissen“, kündigt Maren Schmidt an.

Werden die Mieten dann nach der Renovierung erhöht? „Die Modernisierungsumlage entspricht nicht dem, was wir tatsächlich umlegen könnten“, versichert Maren Schmidt. „Uns ist wichtig, dass die Mieter dort wohnen bleiben, wo ihr Zuhause ist.“

Freude herrsche jetzt schon bei den Mietern der Edgar-André-Straße 17 bis 39. Dort werden von April bis September zwölf Aufzüge eingebaut und die Treppenhäuser gemalert. „Wir wollen für altersgerechtes Wohnen im gesamten Stadtgebiet sorgen. Aufzüge gehören dazu.“ Fast eine Million Euro kosten die Arbeiten in der Edgar-André-Straße.

Manchmal käme auch ein Dankeschön zurück, sagt Maren Schmidt. „Als wir im Külzviertel die Aufzüge eingebaut hatten, war eine Mieterin so glücklich, dass sie sich für ihren kranken Hund bedankte, der nun nicht mehr alle Treppen bis nach oben trippeln muss.“

Im Mai oder Juni rechnet die Geschäftsführerin mit der Fertigstellung der drei neuen Stadthäuser im Bahnhofsquartier. Dort entstehen 20 Wohungen, die allesamt schon vermietet sind. Die ersten Wohnungen sind bereits tapeziert und gefliest.

Mit den diesjährigen Vorhaben im Wohnungsneubau knüpft das Unternehmen an gute Ergebisse von 2018 an. Im Herbst war das Umbauhaus am Marchlewskiring übergeben worden. Das ist ein Haus mit Teilabriss von Giebeln und Geschossen. Durch Um- und Neubau entstanden Wohnungen mit hohem Komfort. Sieben Millionen Euro sind in dieses Haus geflossen. „Die Mieter haben schon darauf gewartet, dass sie einziehen können“, sagt Maren Schmidt. „Dadurch, dass die Stadt parallel zu unseren Bauarbeiten die Straße gestaltet hat, haben wir die Regenbogensiedlung komplettieren können.“

Das Karree zwischen Marchlewskiring, Zetkinstraße, Kochstraße und Heinersdorfer Straße hat den Namen Regenbogensiedlung erhalten. Dort liefen seit 2016 Bauarbeiten für Wohnungen verschiedenster Größen.