Dürrefolgen für Bäume zeigen sich erst noch

dpa

Berlin (dpa) Der trockene und heiße Sommer 2018 könnte mehr Schäden an Berliner Bäumen angerichtet haben, als bislang sichtbar waren.

„Wir gehen davon aus, dass viele Gehölze wie Buchen, Eichen oder Linden erst in diesem Jahr die Schäden vom vergangenen Jahr zeigen“, sagte Sprecher Derk Ehlert. Bei Nadelbäumen wie Kiefern sei erst 2020 damit zu rechnen, dass die Schäden sichtbar werden. Der Regen im Winter habe die Trockenheit bislang nicht wettmachen können. „Der Winter war nicht so regenreich wie gefühlt“, sagt Ehlert. Der Boden sei noch nicht so stark mit Wasser gesättigt wie nötig.

Eine mögliche Folge der großen Trockenheit sei die so genannte Wipfeldürre. Dabei sterben die oberen Äste ab. Auch ein schwacher Austrieb der neuen Knospen, Astbrüche und ein starker Schädlingsbefall seien möglich. Die Bäume seien durch die Trockenheit geschwächt. „Da haben Schaderreger wie zum Beispiel Borkenkäfer ein leichteres Spiel“, sagte Ehlert. Er geht davon aus, dass nicht alle Bäume überleben werden. „Einige werden es schaffen, andere nicht“.

Ob es in diesem Jahr mehr Schädlinge geben wird, könne man noch nicht sagen. Das hänge auch von der Witterung im Frühjahr ab, betonte Ehlert. Wenn die Bäume allerdings aufgrund der Trockenheit weniger Blattmasse bildeten, könne der Schädlingsbefall gravierendere Folgen haben.

Der Waldzustandsbericht von 2018 habe noch ein gutes Bild abgegeben. „Das lag aber nicht am Sommer 2018, sondern am verregneten Sommer 2017“, so Ehlert. Damals hätten sich die Bäume mit Wasser und Nährstoffen vollgesogen. Berlin gehört mit rund 440.000 Straßenbäumen laut Umweltverwaltung zu den grünsten Metropolen der Welt.