Gold-Lok bekommt ihr Schwarz zurück

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Polizei hat bislang nicht ermitteln können, von wem die eigentlich schwarze Traditionslok auf dem ehemaligen Kranbau-Gelände mit Goldfarbe besprüht worden ist. „Es ist der Kripo nicht gelungen, Zeugen für die Straftat zu ermitteln. Es sind auch keine Hinweise eingegangen“, bedauert Bärbel Cotte-Weiß von der Pressestelle der Direktion Ost. Und kommt zu dem nüchternen Schluss: „Wir sind noch keinen Schritt weiter.“

Dies bedauert wohl niemand so stark wie Uwe Grünhagen, Geschäftsführer der Kocks Ardelt Kranbau GmbH, die Eigentümerin des Schienenfahrzeuges ist, das zu den letzten erhaltenen Rangierlokomotiven mit Dieselmotor gehört, die zwischen 1936 und 1939 von den Ardelt-Werken gebaut worden waren. Das Unternehmen hatte die Sachbeschädigung, die in Eberswalde vielen Passanten aufgefallen ist, am 27. Dezember über die Internetwache der Polizei angezeigt. Der oder die Täter hatten für den Einsatz ihrer Sprühpistolen vermutlich die Weihnachtsfeiertage genutzt, in denen die Arbeit bei der Kocks Ardelt Kranbau GmbH wegen der Betriebsferien zum Erliegen gekommen war.

„Es ist ja leider nicht das erste Mal, dass wir mit den Folgen von Graffitis an Trafos oder Fassaden auf unserem Grundstück konfrontiert worden sind“, sagt Uwe Grünhagen. Die unerwünschte neue Farbgebung der Lok passe da ins Bild. Der Geschäftsführer ist weder überrascht noch froh darüber, dass die Ermittlungen der Polizei bisher ergebnislos geblieben sind. „Ich glaube auch nicht, dass es mehr sachdienliche Hinweise zur Urheberschaft für den Gold-Lack aus der Sprühdose geben würde, wenn wir eine Prämie ausloben würden“, betont der Geschäftsführer. Das wäre aus seiner Sicht auch deshalb nicht sinnvoll, weil die Sachbeschädigung für das Unternehmen ohnehin mit Kosten verbunden sei. „Vermutlich im Frühjahr werden wir die Lok in ihren alten Zustand versetzen. Das sind wir dem Respekt vor der Industriegeschichte, für die sie steht, schuldig“, sagt er.

Vielleicht hätte sich die Kocks Ardelt Kranbau GmbH auch dazu durchringen können, die Lok goldig glänzen zu lassen. „Aber dafür hätten die Schmierfinken nicht nur Teile, sondern das gesamte Fahrzeug vergolden müssen“, findet Uwe Grünhagen. Doch die illegalen Arbeiten seien ohnehin nur halbherzig ausgeführt worden, der ohne vorherige Grundierung aufgesprühte Lack werde wohl nach und nach wieder abplatzen.

Die Traditionslok ist gegenüber vom Baff für Passanten auf der Heegermühler Straße prima zu sehen. Sie steht seit 2005 wieder da, wo sie einst hergestellt wurde. Das Schienenfahrzeug war 1938 an die Eisen & Metall AG in Gelsenkirchen ausgeliefert worden. Lange war die Lok im Ruhrgebiet unterwegs.