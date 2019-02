Ein echtes Multitalent, nur kein Witzbold

Thomas Berger

Strausberg Volles Haus am Mittwochnachmittag in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität – dort lockten einmal mehr nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern noch ein ganz besonderer Genuss: Das Duo Schulz & Schulz, sie Erika, er Manfred mit Vornamen, präsentierte sein neues Programm. Das ist diesmal Heinz Erhardt gewidmet. Und wie man das gewohnt ist bei den beiden Akteuren, die wieder mit vollem Einsatz zu Werke gingen, gab es unter dem Titel „Noch’n Gedicht“ nicht nur ein fein komponiertes Arrangement dichterer Ergüsse des Meisters. Sondern auch noch jede Menge spannende Einblicke in das Leben eines Menschen, dessen Karriere im Wirtschaftswunderland BRD der 1950er- und 1960er-Jahre ihren Höhepunkt erreichte, der aber schon lange vorher mit seinem Wortwitz begeisterte.

150 Jahre Erhardt, das ist als rundes Jubiläum eine Summe: aus dem 110. Geburtstag, der am 20. Februar ansteht, und dem 40. Jahrestag seines Todes am 5. Juni. Übrigens damals nur vier Tage, nachdem das Multitalent das Große Verdienstkreuz erhalten hatte. Heinz Erhardt, als Kind einer baltendeutschen Familie in Riga geboren, war vieles, wie Erika und Manfred Schulz auflisteten. Komiker, Musiker, Kabarettist, mit Auftritten in rund 40 Filmen binnen zwölf Jahren gefragter Schauspieler, Komponist und Dichter. „Aber kein Witzbold!“, wie noch nachgeschoben wurde, um den Beweis dafür im Laufe des einstündigen Programms anzutreten. Zwar kommt vieles der generationsübergreifend bekannten Reime scheinbar leichtfüßig daher. Doch Schulz & Schulz zeichnen auch das Bild eines großen Künstlers, der den Humor mit großer Ernsthaftigkeit betrieb.

Eine Stunde Heinz Erhardt, in der mindestens ein Dutzend weitere Gedichte, die das Ehepaar vorbereitend am Wickel hatte, nicht mehr Platz fand und das dennoch eine große Bandbreite abdeckte. „Noch’n Gedicht“, sei es über Beine, Nase, Augen, Zähne. Sei es über Kunibert, der seine Gattin meuchelt, oder Fips, der sich zu weit über die Brüstung beugt. Oder über all die Tiere, für die es in Hagenbecks Tierpark, in dessen Nähe die Familie später in Hamburg wohnte, mancherlei Anregung gab.

Heinz Erhardt, der seine eigene Geburt ebenso wie das Sterben heiter-dichterisch verarbeitet hat. Der die Tochter eines früheren italienischen Konsuls ehelichte, der er im Fahrstuhl erstmals begegnet war. Der Schöpfer von „Skatpolka“, „Tante Hedwig“ und „Hämmerchen-Polka“, bei denen das Publikum kräftig mitsang. Einer der frühen Fernsehstars, der unvergessen ist. „Es war wunderschön und wir haben mal wieder herrlich gelacht“, fasste eine Besucherin für alle dankbar zusammen.