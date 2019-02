Wie Pflanzen den Winter überstehen

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) In jedem Monat können sich Interessierte im Stadtteilbüro zu einem anderen Thema informieren. Diesmal ging es im offis um Zimmerpflanzen. Tipps zur richtigen Pflege in der kalten Jahreszeit gab Sigrid Schulz-Eckert vom toom-Baumarkt.

Damals ist ihre Großmutter ständig mit der Gießkanne durch das Haus gestreift, erinnert sich Sigrid Schulz-Eckert. Weit verbreitet sei damals der Zimmerbambus gewesen. „Da ging aber nicht so viel schief.“ Heute sind die Blumen hochgezüchtet und damit auch empfindlicher, wie die gelernte Zierpflanzengärtnerin am Dienstag im Stadtteilbüro erläuterte. Mit ihrem Vortrag zum Thema Pflanzenpflege startete zudem die Reihe „offis am Dienstag“ des Stadtteilbüros in ein neues Veranstaltungs-jahr.

Im Mittelpunkt standen am Dienstag die grünen Mitbewohner. Denn für Gewächse aller Art sei der Winter aufgrund des wenigen Lichts und der Heizungsluft oft eine Herausforderung, wie die Expertin erläuterte, die Leiterin des Gartencenters im toom-Baumarkt ist. Dabei gilt auch hier, dass Viel nicht immer viel hilft. Denn in der kalten Jahreszeit wird laut Sigrid Schulz-Eckert häufig der Fehler begangen, dass zu großzügig gedüngt oder zu häufig gegossen werde. Dabei könnten Pflanzen im Winter ruhig etwas trockener gelassen werden. „Auch der Mensch verhungert nicht gleich, wenn er im Winter eine Diät macht.“ Ein großes Problem, bei dem Kunden häufig ihren Rat suchten, stellten derzeit auch Trauermücken dar, die sich in der Blumenerde sehr wohlfühlten. „Das ist ein großes Übel.“

Auf Fragen ging die Pflanzenexpertin ebenfalls ein. Eine Eisenhüttenstädterin holte sich etwa Pflegetipps zur Gerbera. Das Blumengewächs erinnert sie vor allem an die DDR. Zu dieser Zeit sei das leicht und billig zu züchtende Blumengewächs sehr verbreitet und etwa in vielen Gärtnereien zu sehen gewesen. Obwohl die Pflanze in ihrer Obhut bislang immer eingegangen ist, gibt die Eisenhüttenstädterin nicht auf. „Vielleicht habe ich ja in diesem Jahr mehr Glück.“

Pflanzenexpertin Sigrid Schulz-Eckert gab der Frau den Tipp, zwischendurch einfach mal die Pflanze rauszunehmen und in den Topf zu gucken. „Auch sie mag es nämlich eher trocken“, meinte die Gärtnerin, die ebenfalls auf die Bedeutung des Standorts einging, über den man sich am besten noch vor dem Blumenkauf Gedanken machen sollte. In der etwas kühleren Diele fühlten sich etwa Strahlenaralien, Narzissen oder Zimmerglockenblumen wohl, im feuchten Badezimmer dagegen Rosen oder Blutwurz. „Im Schlafzimmer wird es häufig nichts“, so ihre Erfahrung. Weil viele nicht heizten, sei es dort für viele Blumen einfach zu kalt. Probleme bereiteten den Pflanzen auch Fußbodenheizungen. „Sie sollten nicht direkt auf dem Boden stehen.“

Auch verschiedene Kulturformen brachte die Expertin zur Sprache. Alternativen, bei denen die Blumen anstatt in Erde in Ton-Granulat oder in Blähtonkugeln kultiviert werden, hätten etwa den Vorteil einer integrierten Wasser-Anzeige, wie sie darlegte.

Und gerade im Winter freuten sich die Blumen über eine kleine Dusche. „Einfach mal absprühen.“ Zum Beispiel in die Badewanne legen und abtrocknen lassen. So bekomme die Pflanze nicht nur Feuchtigkeit. „Auch die Staubschicht verschwindet.“