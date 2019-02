Zuhörer wollen mehr deutsche Schlager

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg stellt sich seinen Zuhörern und Zuschauern: Rund 90 Menschen waren am Dienstagabend ins „Ofenhaus“ an der Weinbergstraße gekommen. © Foto: Sergej Scheibe

Kai-Uwe Krakau

Bernau. Die „Brandenburg Aktuell“-Moderatorin ist mutig: „Sie können uns zur Schnecke machen, uns hemmungslos kritisieren“, ruft Tatjana Jury den rund 90 Menschen im Saal zu. Man wolle aber auch Anregungen, Wünsche und Tipps, wie man das Programm besser machen könne, mit in die Redaktionen nehmen. Die Bernauer, so zeigte sich nach mehr als zwei Stunden, sind mit ihrem rbb eigentlich doch ganz zufrieden.

Ein paar Fragen gab es aber dennoch. „Warum werden im Radio so wenige deutsche Titel gespielt?“, wollten gleich mehrere Hörer wissen. Für Chefredakteur Christoph Singelnstein ein „echter Konflikt“. Der Schlager polarisiere eben, manche hassten, andere liebten ihn. „Nach unseren Befragungen wollen die meisten Zuhörer keine deutsche Musik“, so der Chefredakteur. Einige spiele man aber trotzdem, beispielsweise auf „Antenne Brandenburg“.

Die halbe Stunde Sport am Sonntagabend wurde vermisst. Dafür berichte man nun jeden Tag in der Sendung „rbb24“ über Fußball, Leichtathletik und Co., so Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus. Ein Zuschauer trauerte auch dem inzwischen abgesetzten Langzeit-Wetterbericht für die kommende Woche nach.

In den Talk-Shows würden immer nur Politiker und keine „einfachen Menschen“ sitzen, lautete eine weitere Kritik. Man entwickle gerade einen Bürger-Talk und wolle ihn im Sommer ausprobieren, kündigte der rbb-Chefredakteur an.

Eine umfassendere regionale Berichterstattung mahnten weitere Zuschauer an. Quiz- und Tiersendungen würden nicht jeden interessieren, hieß es. Den Vorwurf ließ Schulte-Kellinghaus nicht auf sich sitzen. Nach 18 Uhr biete der rbb mit „ZIBB“, der „Abendschau“, „Brandenburg Aktuell“, dem „Supermarkt“ und Reportagen durchaus viel Regionales, so der Programmdirektor. Darüber hinaus gebe es um 13 Uhr und 14 Uhr verlängerte Nachrichten. „Das Programm rechnet sich erst nach 18 Uhr“. Wirtschaftliche Gründe gibt es auch dafür, warum Sendungen so oft wiederholt werden. Eine „Tatort“-Folge koste beispielsweise zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro. „Wir müssen die Sendungen daher öfter einsetzen“, betonte Schulte-Kellinghaus.

„Warum gibt es die Sendung ´Klartext`nicht mehr?, wollte jemand im Saal wissen. Die Antwort von Singelnstein kam prompt: „Weil sie niemand mehr sehen wollte“. Die Quote habe zuletzt unter zwei Prozent gelegen und sei damit zu gering gewesen, um dafür Beitragsgelder auszugeben. „Ich finde es auch besser, wenn gut recherchierte Beiträge in der ‚Abendschau“ gesendet werden als spätabends für nur noch 25 000 Zuschauer“, erklärte der Chefredakteur. Er berichtete zudem, dass der rbb an einer regionalen Variante des beliebten Magazins „Kontraste“ arbeitet. Gute Nachrichten gab es auch für die wohl zahlreichen Freunde von „Der Sonne entgegen“. Ab Mai strahle man wieder neue Folgen, hieß es.

Kritische Stimmen gab es noch zur sprachlichen Qualität (“Hochglanz-Videos“, „zu Weihnachten/an Weihnachten“). Auch würden die Nachrichten manchmal zu schnell gesprochen und im Laufe des Tages zu oft wiederholt.

Ein dickes Lob konnte zum Schluss noch „Antenne Brandenburg“ einheimsen. Er habe viele Sender in den vergangenen Jahren ausprobiert, sagte ein Mann. Die Moderatoren und die Musik gefielen ihm aber bei dieser Welle am besten. Die Macher dürfte es gefreut haben.