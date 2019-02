Spurensuche in der Baugrube

Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Auf der Straßenbaustelle der Altlandsberger Chaussee ist derzeit ein Archäologe im Einsatz. Er sucht dort nach Spuren aus der Vergangenheit. Bis Ende nächster Woche soll er fertig sein, weil dann der Brückenneubau beginnen soll.

Am Eggersdorfer Ortsausgang in Richtung Radebrück nagt ein Bagger am alten Asphalt. Die alte Fahrbahn wird einige Meter abgetragen, damit eine Schräge als spätere Zufahrt für Baufahrzeuge beim Brückenneubau hergestellt werden kann. Unmittelbar am Fließ ist nach dem Abriss der alten Brücke eine etwa zwei Meter tiefe Baugrube. Die ist momentan der Arbeitsplatz von Felix Hahn.

Der 37-Jährige ist für die Stahnsdorfer Archäologie und Umwelttechnik GmbH tätig, die für den Landesbetrieb Straßenwesen auf dieser Baustelle die archäologische Baubegleitung erledigt. Es handele sich hier um eine „Verdachtsstelle“, erläutert er, weil in der Nähe bereits vorgeschichtliche Siedlungen gefunden wurden. Im Bereich Spitzmühle waren Mitte der 1980er-Jahre beim Verlegen von Wasserleitungen Keramikscherben gefunden worden, die auf eine Mühle aus dem Mittelalter und eine Siedlung aus der Bronzezeit schließen ließen, beim Bau des Wasserwerks vor etwa fünf Jahren wurden Spuren aus der Früheisenzeit freigelegt.

Hahn hat an der L 33 schon das Abtragen der alten Fahrbahn und den Bau der neuen Regenwasserleitung begleitet. „Wenn es 80 Zentimeter runter geht, ist es für uns relevant“, sagt er. Es sei zwar bislang „nichts Sensationelles“ aufgetaucht, einige Funde habe er aber schon dokumentiert. Es handele sich um Siedlungsbefunde aus der Urgeschichte, aus Bronze- oder Eisenzeit, die nach seinen Vermutungen germanischen Ursprungs seien. Als Beispiele nennt er einstige Müllgruben, Stellen, an denen früher Pfosten standen sowie einige wenige Keramikteile. Die gehen nach sorgsamer Reinigung ans Landesamt für Denkmalpflege.

In der Baugrube für die neue Brücke hat er erst einen kleinen Teil untersucht. Dunkle Bereiche deuteten oft auf menschliches Zutun hin, könnten aber auch Torf sein, berichtet er. In diesem Falle ist von Ersterem auszugehen, da sich in der dunklen Fläche noch hellere Konturen abzeichnen. „Vielleicht ein Graben“, vermutet der Archäologe, der seit 2012 in dem Metier unterwegs ist. Auf jeden Fall spreche die über mehrere Meter gerade Kante für menschlichen Ursprung. Über das Alter möchte sich der Fachmann indes noch nicht festlegen. In der nächsten Woche werde noch ein Kollege vor Ort sein, mit dem er die Grabungsstelle auch vermessen werde. Mit ihm werde er sich darüber austauschen. „Eine zweite Meinung ist immer besser“, erklärt Hahn.

Nebenan könnte eine dunkle Kontur eine Brandkante sein. Dort hat er sein Handwerkszeug aber noch nicht weiter über den Boden streifen lassen. Bei einem ersten Ansatz kommen Ziegelreste zum Vorschein. Die könnten sowohl älteren als auch jüngeren Ursprungs sein, will er sich nicht festlegen. Eher schon bei einer kleinen Scherbe. „Ein Randstück“, stellt er anhand der Wölbung auf der einen Seite fest. „Harte Grauware“, fügt er hinzu. „Klassisches Mittelalter“, ist er sich ziemlich sicher. „Mal sehen, ob noch mehr davon da ist.“

Er hofft wie die Bauleute, dass das Wetter so bleibt. Frost sei auch für Archäologen unangenehm, die Grabung friere ein, Keramik könne zerspringen. Und wenn es regnet oder schneit, müsse der Bereich mit Planen abgedeckt werden.

Die Reste der alten Brückenfundamente will er sich mit seinem Kollegen übrigens auch noch ansehen. Vermutlich sei zwar alles relativ jung, aber man wisse ja nie. Weiter in der Tiefe untersucht er übrigens nur, falls das für den Brückenbau erforderlich ist. „Es ist ja Baubegleitung und keine Forschungsgrabung.“