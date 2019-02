Fake News und Theo-Caching

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) Frankfurt. Zentrum von „fontane.200“ ist zweifellos Neuruppin, der Geburtsort des literarischen Schwergewichts, wo der neunmonatige Veranstaltungsmarathon durch insgesamt 35 Dörfer und Städte Brandenburgs plus Berlin am 30. März eröffnet wird. Aber auch in Frankfurt ist zum Fontanejahr einiges in der Mache.

Frankfurt schenkt Fontane offensichtlich etwas mehr Aufmerksamkeit als jener einst der Stadt geschenkt hatte. Im Band 2 „Oderland“ der „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ jedenfalls kommt die Stadt nur kurz vor, als Ausgangspunkt für die Schleppschiffe Richtung Stettin (siehe Infokasten).

Den Anfang in Frankfurt macht das Theater des Lachens am 21. März mit dem „Highmatabend nach Theodor Fontane“, indem es den Autor entlarvt als flunkernden Reporter – gewissermaßen als frühen Relotius, wenn man es ganz aktuell deuten will. Unter Forschern ist schon länger bekannt, dass Fontane, der jahrzehntelang als Reporter gearbeitet hatte, bevor er Schriftsteller wurde, viele seiner Zeitungsartikel anreicherte mit frei erfundenen Augenzeugen und anderswo abgeschriebenen Schilderungen.

Bekannter wurde dies erst 2017 als die FAZ titelte: „Fontane war ein Pionier der Fake News“. Damit löst das Theater des Lachens auf überraschend konkrete Weise das auf der Internetseite fontane-200.de eher schwammig formulierte Versprechen ein, „den vermeintlich bekannten Schriftsteller abseits der vertrauten Wege und Darstellungen zu betrachten“.

Allein zwei Ausstellungen erwarten die Frankfurter in der Marienkirche: „Von aller Welt Enden – Fontane 2019“ macht den Anfang. Vom 5. Mai bis 10. Juni präsentieren 21 Kunstschaffende in der Marienkirche ihre Werke mit Fontanebezug. Der Ausstellungskatalog liegt bereits vor und kann für 22 Euro erworben werden. Mit Radierungen, Objekten, Fotos, Tusche- und Kohlezeichnungen, Öl und Acryl und Mischtechniken wird sich Fontane aus allen Richtungen genähert, wird „der Zeitsprung ins 21. Jahrhundert getan“, wie es die Kuratorin Anke Zeisler ausdrückt. Zeisler hat sich mit Künstlern aus ihrem Netzwerk zusammengesetzt und mit jedem einzeln überlegt, was ihnen zu Fontane einfällt: „Nicht nur Parks und Schlösser, sondern auch gesellschaftliche Umbrüche, Frauenbilder“, sagt sie. Stoff boten nicht nur die „Wanderungen“, sondern auch Effi Briest, Jenny Treibel oder „Irrungen, Wirrungen“, wenn man sich allein an den Titeln einiger Kunstwerke orientiert.

Ab 8. August ist eine Ausstellung in der Marienkirche anlässlich des Jubiläums unter dem Titel „Konstruierte Wirklichkeit – die Mark ist heute Brandenburg“.

Vor dem Hintergrund der gefakten Fontane-Reportagen klingt die Einladung des Kleistmuseums spannend, Fontane als „dem Erfinder der Mark“ in einer gemeinsam mit der Abteilung Stadtmarketing entwickelten Ausstellung auf die Spur zu kommen. Sie heißt „Männer der Mark? Fontane, Kleist und Zeitgenossen“ und wirft unter anderem mit Fontane-Augen einen Blick auf Kleist. Die beiden Romanciers begegneten sich nie – Kleist starb acht Jahre bevor Fontane geboren war, wurden aber beide zu märkischen Dichtern stilisiert. Das Kleistmuseum hat noch mehr zu Fontane auf Lager, wie Anette Handke ankündigt, die dort arbeitet: Exkursionen an Orte beiderseits der Oder, die Fontane entweder real oder verfremdet in seinen Werken beschrieben habe; eine Lesung des Romans „Vor dem Sturm“, vorgetragen von Frankfurter Bürgern in der Gertraud-Kirche gemeinsam mit der dortigen Kirchengemeinde. Dafür wird das 900-Seiten-Werk Interessierten als Film, Hörbuch und Text vorgestellt und in einer Fassung erarbeitet, die an einem Nachmittag lesbar ist.

Schon begonnen hat das Museum mit dem „Theo-Caching“, also einer multimedialen Schnitzeljagd, bei der Schüler Schätze an Orten verstecken, die mit Fontane zu tun haben. Ab Mai sind sie zum „cashen“ freigegeben.

Das Kleistforum holt zu den Kleistfesttagen drei Inszenierungen von Fontane-Stücken auf seine Bühnen. Am 18. Oktober findet der „Club der toten Dichter“ statt, in dem Gedichte mit der Schauspielerin Katharina Franck neu vertont werden. Am 20. Oktober adaptiert das Theater am Rand aus dem Oderbruch Fontanes dort spielende Kriminalnovelle „Gier. Unterm Birnbaum“. Drei Tage später illustriert das Sandtheater aus Berlin Fontanes Leben im Großen Saal in Bildern aus märkischem Sand.

Die spektakulärste und ungewöhnlichste Bühne für das Geburtstagskind bietet der „Fontanezug“, der an zehn Bahnhöfen in drei Bundesländern einfährt. Vom 20. bis 22. August macht er in Frankfurt halt. Die zwölf blauen Waggons, Heimbühne des Eisenbahntheaters „Das Letzte Kleinod“ aus Niedersachsen, waren bereits im Juni 2018 mit „Wilhelm*ina“ in der Lokwerkstatt an der Briesener Straße zu Gast. Nun setzt sich das Ensemble mit Fontanes Erlebnissen in französischer Kriegsgefangenschaft auseinander (Titel „Fontane. Kriegsgefangen 1870“).