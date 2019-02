Kritik an Altenheimprojekt

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der geplante Neubau eines Altenheimes durch die kreisliche Seniornheim gGmbH in Eisenhüttenstadt stößt auf Kritik un Vorbehalte bei der Kreistagsfraktion „Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler“. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird derzeit in den Ausschüssen des Landkreises diskutiert und soll am 13. Februar im Kreistag beschlossen werden. „Nur dass es nicht falsch verstanden wird. Wir unterstützen auch ein angemessenes und regional gut verteiltes Angebot an Alten- und Pflegeheimen in unserem Landkreis.“ erklärt Fraktionsvorsitzender Dr. Philip Zeschmann.

Seine Kritik entzündet sich an drei Punkten. So hätte es aus Sicht der Fraktion eine öffentliche Ausschreibung für das Projekt geben müssen. Der Landkreis greife aber in den Markt ein, weil er, so Zeschmann, das Vorhaben eines Neubaus über die eigene Gesellschaft subventioniere. Allerdings hatte Kreisfinanzdezernent Michael Buhrke schon darauf hingeweisen, dass eine Ausschreibung nicht erforderlich sei. Die Seniorenheim gGmbH werde einfach nach Beeskow, Fürstenwalde und Müllrose an einem neuen Standort tätig. Nach bisherigen Berechnungen liegen die Investitionskosten bei 21 Euro pro Quadratmeter, was mehr als doppelt so hoch ist wie der Durchschnittswert in den neuen Bundesländern. „Die in der Beschlussvorlage dargestellten über 21 Euro könnten also getrost als Hochpreissegment für Selbstzahler bezeichnet werden“, erklärt Zeschmann. Der Landkreis will deshalb einen Teil der Baukosten fördern, um auf geringere Kosten zu kommen. Da es bisher noch kein Förderprogramm dafür gibt, wäre eine Möglichkeit, dass der Landkreis 4,8 Millionen Euro zuschießt.

Hauptkritikpunkt ist, dass die Kosten, die in der Beschlussvorlage angegeben sind, nicht der Realität entsprechen, da weder die Kosten für das Grundstück noch die Erschließung berücksichtigt sind. Das ließe vermuten, „dass die bisher prognostizierten Bau- und Investitionskosten noch deutlich über den vorgegaukelten rund 15 Millionen Euro liegen werden“, sagt der Fraktionsvorsitzender.

„Am schlimmsten sei aber“, so der Fraktionsvorsitzende Zeschmann, „dass schon wieder ein neues Großvorhaben auf die Liste der Projekte des Landkreises gesetzt werden solle, ohne dass die zuvor unbedingt nötige Abwägung vom Kreistag vorgenommen werden konnte, welche Priorität dieses beispielsweise im Vergleich zu anstehenden Schulneubauten, Schulsanierungen, Sporthallenbauten oder Kreisstraßen habe.“ Aus­-wir­kungen auf die mittelfristige Finanzplanung der folgenden Jahre sind demnach noch gar nicht in aktuellen Plänen enthalten.(lö)