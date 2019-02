Gorgaster Turnhalle soll verkauft werden

Doris Steinkraus

Küstriner Vorland (MOZ) „Es ist ein schwieriger Haushalt. Wir haben kaum Spielraum, um investieren zu können“, sagt Bürgermeister Werner Finger nach dem Beschluss des Gemeinde-Etats für 2019. „So lange wir im Haushaltssicherungskonzept arbeiten, wird sich das nicht ändern.“ Seit 2010 übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, muss die Großgemeinde ihr Haushaltssicherungskonzept immer wieder überarbeiten, um Einnahmemöglichkeiten zu prüfen.

In diesem Jahr ist ein Fehlbetrag von 120 300 Euro geplant. Den Einnahmen von 4,9 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 5,0 Millionen Euro gegenüber, machte Kämmerin Iris Steindorf im Gemeinderat deutlich. Der Fehlbetrag des Vorjahres werde geringer ausfallen als geplant. „Doch die Gemeinde ist noch um einiges davon entfernt, insgesamt einen Ausgleich zu erreichen“, so die Kämmerin.

Große Hoffnung hatte es 2018 gegeben, als ein Investor einen der Neubaublocks in Manschnow erwerben wollte. „Das hätte Geld in die Kasse gespült, aber der Interessent erhielt keinen Kredit von der Bank“, bedauert Werner Finger.

In diesem Jahr soll es dafür mit einem anderen Verkauf klappen. Die Abgeordneten beschlossen in ihrer Sitzung die Entbehrlichkeit des Gemeindegrundstückes, auf dem die Gorgaster Turnhalle steht. Die neuen Bewohner des einstigen Gorgaster Herrenhauses, das lange Zeit die Schule beherbergte, haben schon vor Jahren Kaufinteresse angemeldet. Im vergangenen Jahr war mit den Vereinen, die die Halle nutzten, eine Übereinkunft für Ausweichdomizile erreicht worden. Seitdem steht die Halle leer.

Es habe von einigen Abgeordneten noch die Überlegung gegeben, die Halle für die Unterstellung der Kommunaltechnik herzurichten. „Aber dafür fehlt uns einfach das Geld“, bekennt Werner Finger. Daher habe man sich nun für die Verkauf entschieden. Kommt der zustande, könnte Küstriner Vorland finanziell etwas aufatmen. Insgesamt müssen jedoch weiterhin sehr kleine Brötchen gebacken werden. „Es gibt investive Schlüsselzuweisungen von gerade mal 55 400 Euro“, macht Kämmerin Iris Steindorf deutlich. Im vergangenen Jahr waren es noch 26 600 Euro mehr. Eine Millionen Euro fließen in die Kreisumlage und 943 300 Euro in die Amtsumlage. Letztere hat sich aufgrund der Übernahme der Feuerwehranlagen durch das Amt gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Investiert werden soll in Kommunaltechnik, in der Grundschule (Digitaltechnik), in den Bau einer Bushaltestelle in Küstrin-Kietz (50 Prozent Förderung über den Kreis) sowie Dank Mittelüberhänge und Fördergelder aus 2018 auch in die Turnhalle der Manschnower Schule.