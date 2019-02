Ihr Lachen hörte man bis zur Oder

Thomas Rühmann

„Alles begann im Nebel. Ursula Karusseit steckte fest. Im nebligen Zäckericker Loose. „Thomas, wo ist denn nun das Theater?“, fragte sie mich entnervt am Telefon. Die allererste Lesung mit ihr sollte gleich beginnen. Der kleine Zuschauerraum im Fachwerkhaus war bereits proppenvoll. „Ich hole Dich“, sagte ich, „mach Dir keine Sorgen.“ So fand Ursula Karusseit den Weg ins Theater am Rand. Von da an war sie nicht mehr aus dem Spielplan wegzudenken. „Immer sind die Weiber weg“ von Stefan Heym. Später liest sie aus ihrer Biografie „Wege übers Land und durch die Zeiten“. 2006 fragen wir: Hättest Du Lust bei uns „Mitten in Amerika“ zu spielen? Sie hatte. Und wie. Die Verwandlungen einer komödiantischen, radikalen Erzählerin. Aus dem jungen Ace Crouch mit den strahlenden Augen wird das alte Ass mit dem Traum der freien Prärie. Zuvor hatte Ursula Karusseit noch seinen Schmerz über das Leben der Schweine in den Mastkasernen herausgeschrien. Ein Monolog, der das Theater atemlos machte. Und dazu Age Age Potts, der gerissene Ölmagnat mit unverwechselbarem Gestus. Schon hundertmal jemanden reingelegt. Da bedarf es keiner Leidenschaft. Selbst die Ein-Zehntel-Pointe lässt Potts keine Miene verziehen. So spielt man Männer. Der schwarze Hut tief in die Stirn gezogen.

Immer wieder erzählt Ursula Karusseit, wie verblüfft sie war, als wir eine Woche vor der Premiere noch völlig ratlos mit den Manuskripten auf der Bühne saßen, standen, suchten. „Bleib ganz ruhig“, sagte Usch später zur verunsicherten Walfriede Schmidt nach der Generalprobe von „Das Wunder von Ballybradawn“. Wir hatten gegen 23 Uhr mitgeteilt, daß wir den Schluss am nächsten Tag vor der Vorstellung probieren. „Wally, das ist hier immer so, aber es wird“, sagte Usch. Dann die Generalprobe von „Siddhartha. Wege zum Fluss“. Wir spielten mit Leib und Seele. Vor uns ging der Vorhang auf und zu. Die Bühnentechniker installierten den Aufziehmechanismus. Draußen kreischte die Kreissäge. Matthias Brenner und Nelè Heyse, die zum ersten Mal bei uns mitmachten, flackerten die Augen. Usch flüsterte ihnen grinsend zu: „Das ist hier immer so. Einfach weiter spielen.“ Und es wurde Abend. Ein Hermann-Hesse-Abend. Der kühle Wind wehte durchs Theater. Die Nähe des Flusses war deutlich zu spüren. Ursula Karusseit, in schwarzem Gewand, sprach den langen Monolog des Siddhartha. Der Verzweifelte, der nach Sinn sucht und den Grund findet: Sich. Stille im Theaterraum, wie selten. Draußen der Mond. Daneben die Sterne.

Ursula Karusseit liebte die Bühne, wie nur wenige. Sie hat alle großen Frauenrollen gespielt. Und viele Männerrollen. In der Volksbühne, im Deutschen Theater. Als Schauspielstudenten haben wir sie bewundert. Man ging ins Theater zur Karusseit. Und viele Jahre später gehörte sie unverzichtbar zum Ensemble des Theaters am Rand. Was für ein Glück. Man fuhr an den Rand wegen Ursula Karusseit. Lange Wege. Jubelnder Applaus. Und nach der Vorstellung lange Sitzungen unterm Apfelbaum. Bei Rotwein, Weißwein, Schmalzbrot. Erschöpft, aber glücklich. Ursula Karusseit erzählte gern, und lange, und pointiert. Die schönsten, schrecklichsten, widerständigsten Theatergeschichten, die immer auch pralles Leben waren. Und ihr Lachen hörte man bis zur Oder.

Im Sommer 2018 – schon gezeichnet von der Krankheit – feierten wir mit Usch den 20. Geburtstag des Theaters. Was für ein Auftritt. Wir fuhren mit einer Kutsche vor das offene Theater und führten die Karusseit auf die Bühne. Minutenlanger Jubel. Und noch einmal Applaus. Beim diesjährigen „Gletschertheater“. Zum letzten Mal.

Wir verbeugen uns vor einer wunderbaren Frau, Freundin, Künstlerin, Komödiantin. Wir trauern um Ursula Karusseit.“