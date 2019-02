Sauberkeit steht auf dem Wunschzettel

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Ihre traditionelle Weihnachtskarte hat die Beeskower SPD im vergangenen Jahr als Wunschzettel verteilt. Um die 1000 Karten haben die Mitglieder des Ortsverbandes in die Briefkästen der Kreisstadt gesteckt. Auf der Vorderseite gab es die Wünsche für besinnliche Festtage, auf der Rückseite war Platz, seine eigenen Beeskow-Wünsche zu notieren. Die Wunschzettel haben der Ortsvereinsvorsitzende Sven Wiebicke und Sieghard Scholz, Fraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung, gesammelt und ausgewertet. Zwei Dutzend Wunschzettel seien zurückgegeben worden, so Wiebicke. Und obwohl man anonym antworten konnte, seien alle Karten sehr sachlich gewesen, betont er.

Die konkret geäußerten Wünsche wird die SPD jetzt intern diskutieren und vielleicht in ihr Programm für die Kommunalwahl aufnehmen. Dabei sei vieles auch schon an anderer Stelle geäußert, aber eben wieder bekräftigt worden. Zum Beispiel, dass ein Radweg von Beeskow nach Kohlsdorf gebaut werden soll. Da werde man sogar weiter gehen. „Wir wollen Radwege in alle Beeskower Ortsteile“, sagt Sieghard Scholz. Nahverkehrsthemen hätten insgesamt eine wichtige Rolle gespielt, so das Resümee. Kritisiert worden sei, dass es keine öffentliche Anbindung nach Lübben gebe, ein Bürger habe einen Bedarfshalt der Bahn im Vorheider Weg angeregt.

Sicher auch dem Zeitpunkt der Umfrage geschuldet, bezogen sich etliche Aussagen zum Weihnachtsmarkt und zur Eisbahn. Dabei sei vor allem das Zelt auf dem Markt schlecht weggekommen. Eine „Verschandelung“ sei es genannt worden. Die Eisbahn, so ein Vorschlag, könne ins Sportzentrum verlegt werden, dafür der Weihnachtsmarkt ein paar Tage länger dauern.

Ganz wichtig sei vielen Beeskowern die öffentliche Ordnung und Sauberkeit. Auch außerhalb der Stadtmauer könnte es mehr Mülleimer geben, sei eine Anregung. Die Sauberkeit an öffentlichen Plätzen und Grünanalgen müsse zudem intensiver kontrolliert werden. Dass der Naturlehrpfad hinter dem Sport- und Freizeitzentrum nicht mehr gepflegt werde und daher nicht mehr nutzbar sei, haben man auch kritisch angemerkt, so Wiebicke.

Erstaunlich sei für sie zudem gewesen, dass auf vielen Karten Beeskow erst einmal als schöne und attraktive Kleinstadt gelobt wurde, in der man gut leben könne.

Die Resonanz habe auf die Kartenaktion habe die SPD insgesamt überrascht, vor allem, weil man nicht die Kraft gehabt habe, flächendeckend alle Beeskower zu erreichen. Die Antworten, so Wiebicke, zeigten aber auch der Beeskower SPD, dass es richtig sei, die Mitwirkung der Bürger an kommunalpolitischen Entscheidungen zu verstärken.