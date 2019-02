Ohrwürmer und Wachmacher

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) „Wunder gibt es immer wieder“ war einer ihre ganz großen Hits und der gehörte vor einem Jahr zu den Zugaben am Ende eines Konzertes in der Kulturfabrik, bei dem Katja Ebstein den ausverkauften Saal begeisterte begeistert. Jetzt kommt sie wieder: Am 16. Febuar gastiert sie in der Kufa mit ihrem Programm „Gestern-heute-morgen“. Mit ihrer rauchig weichen Stimme wird die inzwischen 73-Jährige musikalische Ohrwürmer und anspruchsvolle Balladen als Wachmacher bieten. Musikalisch begleiten wird sie wieder der Pianisten Stefan Kling.

Kulturfabrik, 16. Februar, 19 Uhr, Tickets: Vorverkauf 26,83 Euro zzgl. Gebühren, an der Abendkasse 35,23 Euro(www.kulturfabrik-fuerstenwalde.de)