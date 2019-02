Aktive Zuzügler stehen für Zukunft

Ines Weber-Rath

Reitwein (MOZ) Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai werden die Gemeindevertretungen, ehrenamtlichen Bürgermeister und Ortsbeiräte sowie der Kreistag neu gewählt. Die MOZ hat Mandatsträger um eine Bilanz gebeten. Heute: Detlef Schieberle, Bürgermeister von Reitwein.

Der Abwärtstrend in der Einwohnerentwicklung ist gestoppt, es gibt so viel Zuzug, vor allem junger Familien, dass „kein leer stehendes Haus mehr im Dorf zu finden ist“, wie Detlef Schieberle sagt. Für ihn ist dieser Trend, die für die Zukunft Reitweins steht, ein wichtiges Ergebnis der vergangenen Wahlperiode.

Schieberle, bis dahin Vize-Bürgermeister, hatte das höchste Ehrenamt im Dorf im Mai vorigen Jahres von Karl-Friedrich Tietz übernommen. Tietz hatte sein Mandat nach 44 Jahren in der Reitweiner Gemeindevertretung niedergelegt.

Die Entwicklung im Dorf gibt den Abgeordneten recht, die jahrelang um den Erhalt der Reitweiner Kita „Birkenschlösschen“ gekämpft hatten. Dort wurden vor fünf Jahren noch weniger als zehn Kinder betreut. Heute ist die Einrichtung mit 21 Kindern wieder fast ausgelastet. „Unsere Investitionen in die Kita haben sich gelohnt“, freut sich Detlef Schieberle. Dafür hatte die klamme Gemeinde auch Hilfe aus dem Kreisentwicklungsbudget erhalten.

Für Schieberle sind die Neu-Reitweiner nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ein Gewinn: „Die wollen kein Schlafdorf, sondern bringen sich aktiv ins gesellschaftliche Leben ein“, so der Bürgermeister. Er verweist unter anderem auf die 700-Jahrfeier Reitweins in 2016. Die wurde im Oderbruchdorf anders gefeiert als vielerorts üblich: Die Reitweiner zeigten, was sie haben. Viele Familien und Firmen öffneten ihre Türen und Tore für Gäste, es gab Führungen auf den Spuren der wechselvollen Ortsgeschichte.

Investiver Schwerpunkt sollte in der zu Ende gehenden Wahlperiode die weitere Sanierung des Gemeindezentrums sein. „Damit sind wir leider nicht voran gekommen“, bedauert Reitweins Bürgermeister. Alle Bemühungen um eine Förderung des Vorhabens liefen ins Leere. Und die angespannte Lage in der Gemeindekasse – „in der Haushaltssicherung sind wir allerdings nicht“, so der Bürgermeister – machten die Realisierung aus eigener Kraft kaum möglich. „Wir brauchen den zweiten Raum unbedingt, denn unser Versammlungsraum ist voll ausgelastet“, erklärt Detlef Schieberle. Die Planung für den Ausbau samt Heizung, Sanitär- und Elektro-Installation sowie neuer Fußböden liegt in der Schublade.

Immerhin sind die Gemeindevertreter bei der geplanten Sanierung oder zumindest Reparatur kommunaler Straßen voran gekommen. Einiges erfolgte im Rahmen der Bodenordnung, anderes, wie jüngst im Siedler- und Hathenower Weg, aus eigener Kraft.

Nach langer Vorplanung stehe in diesem Jahr zunächst der Ausbau der Straßenbeleuchtung um das Rüstzeitenheim an. Dann sollen weitere Bereiche mit Leuchten komplettiert werden, kündigt der Bürgermeister an. Die Entscheidung zur Festanstellung von Gemeindearbeiter Michel Schröder bezeichnet er als „vollkommen richtig“, der Reitweiner sei ein echter „Anpacker“. Im Frühjahr soll ein weiterer Gemeindearbeiter über ein neues Förderprogramm angestellt werden, kündigt Schieberle an.

Stolz ist Reitweins Bürgermeister darauf, dass in seinem kleinen Dorf, „eine ganze Menge los“ ist. Die Konzerte im Rahmen des Reitweiner Musiksommers, Veranstaltungen im Gasthaus „Zum Heiratsmarkt“, das Erntefest, der Weihnachtsmarkt und Lebendige Adventkalender würden viele Besucher, bis aus Frankfurt anlocken, weiß Detlef Schieberle.

Zur Kommunalwahl will der 62-Jährige wieder antreten, auch diesmal auf der Liste der Wählergruppe „Freunde des Sports“.

Bislang sind in der Gemeindevertretung auch Vertreter der Wählergruppen Pro Reitwein, Soziales und der Feuerwehr sowie Einzelbewerber vertreten. Auf die Frage nach dem im Kampf gegen die geplante Putenmastanlage am Ortsrand gegründeten „Reitweiner Stammtisch“ sagt der Bürgermeister: „Das ist ein guter Ideengeber für die politisch Verantwortlichen“.