Bügel als Angebot für Liebesschlösser

Anke Beißer

Rauen (MOZ) Es ist mittlerweile eine weit verbreitetet Sitte. Pärchen hinterlassen als Zeichen ihrer Liebe an Bauwerken Schlösser. Was ihre Herzen höher schlagen lässt, sorgt bei anderen für Ärger. So auch im Fall des Rauener Aussichtsturmes. Hans Panten, der sich mit Heinz Vormelcher, Eckhart Kulturs und Heinz Ortelbach um das beliebte Ausflugsziel kümmert, spricht von mitunter 20 Schlössern am Tag, die sie wieder entfernen und wegwerfen.

Das machen die Männer nicht, weil ihnen etwa der Sinn für Romantik fehlt. Die Liebesbeweise schaden dem Turm. Die Bügel scheuern an der Stahlkonstruktion und die geschädigten Stellen drohen zu rosten. Deshalb hat Panten jetzt für eine Alternative gesorgt: eine rote Metallkontruktion mit neun Bügeln, die jede Menge Schlösser aufnehmen können. Im Schaukasten daneben ermutigt ein Plakat, dass genau hier der richtige Platz für die Liebesschlösser ist. Panten hofft, dass das Angebot angenommen wird, was die romantischen Momente auf dem knapp 40 Meter hohen Turm jedoch nicht schmälern soll.

Die Tradition der Liebesschlösser hat laut Internet seine Wurzeln übrigens in Serbien, wo sie schon nach dem Ersten Weltkrieg auftauchten. Seit den frühen 1980er-Jahren gab es sie im ungarischen Pecz. Nicht nur in Rauen weiß man um die negativen Seiten. In Rom ist vor Jahren eine Laterne unter der Last der Schlösser zusammengebrochen. In Berlin kostet die Ordnungswidrigkeit des Schlösser-Hängens 35, in Venedig, an der Rialtobrücke, gar 3000 Euro.