Klavierkonzerte und Politiker-Talk

Ruth Buder

Bad Saarow (MOZ) Zu mehr als 60 Veranstaltungen lädt in diesem Jahr das Scharwenka Kulturforum in Bad Saarow ein. Am Mittwoch stellten Geschäftsführerin Gerlinde Stobrawa und Susanne Kirschen, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit, das vielfältige und hochwertige Programm vor.

In den fünf Jahren seines Bestehens entwickelte sich das Scharwenka Kulturforum in der Moorstraße zu einer angesagten Adresse. „In den nächsten Tagen erwarten wir unseren 20 000. Besucher. 38 fehlen noch“, sagt lächelnd Susanne Kirschen. Mit dem diesjährigen Programm würde den Besuchern ein „ganz schöner Packen“ hochwertige Unterhaltung für relativ kleines Geld geboten. „In Berlin wäre es deutlich teurer.“ Das liege auch daran, dass alle im Verein ehrenamtlich arbeiteten.

Einen extra Flyer gibt es bereits für die Freunde von Klavier- und Kammermusik. Das erste Konzert von insgesamt neun ist bereits Geschichte, das nächste findet am 31. März unter dem Motto „Das etwas andere Klaviertrio“ statt: Drei Pianistinnen werden an einem Flügel spielen. Am 8. Juni ist der litauische Pianist Vadim Chaimovich zu Gast. Aufmerksamen Zuschauern wird nicht entgangen sein, dass er in dem Film „Babylon Berlin“ zu sehen und zu hören war. Die Entdeckerin des Scharwenka-Hauses, die Pianistin Evelinde Trenkner, gastiert am 14. Juli mit dem Klarinettentrio ClariNoir. Sie hatte bei einem Urlaub in der Bad Saarower Moorstraße die „Musenhütte“ des fast vergessenen Komponisten Xaver Scharwenka (1850-1924) gesehen und seine „Wiedergeburt“ ins Rollen gebracht.

Zu den prominentesten Gästen, die in diesem Jahr das Programm bereichern, dürfte der Sänger, Songwriter und Schauspieler Reiner Schöne gehören. Zur Zeit brilliert der in Weimar aufgewachsene und lange in den USA lebende Star in dem Kinofilm „Die vierte Macht“. Er hat sich für den 7. Dezember angesagt. Aber auch Lucy van Kuhl dürfte am 14. September mit ihrem Klavier-Chanson-Kabarett über die Berliner Bio-Gesellschaft für beste Unterhaltung sorgen.

Einige Veranstaltungen sind auch kostenlos, so die Kurkonzerte mit Culture Nomad am 12. Mai, mit dem Landespolizeiorchester am 17. August, dem Kammerchor Fürstenwalde am 24. August, mit dem 1. Brandenburgischen Garde Blasmusikorchester am 1. September oder das Gartenkonzert am 7. Juli mit dem Dresdener Trio „Shuriaki“. Freien Eintritt gibt es auch beim Osterspaß für Klein und Groß, zum Puppentheater anlässlich des Kindertages am 3. Juni und zum Weihnachtssingen mit den Saarower Chören am 14. Dezember.

Weitergeführt werden die beliebte „Kaffeezeit“ mit Gästen (am 14. Februar kommt Landrat Rolf Lindemann) sowie die Reihe „Hör mal zu“, zu der Gerlinde Stobrawa Menschen einlädt, die interessante Lebensläufe haben. Als nächster kommt mit Wolfgang de Bruyn ein Mann der Kultur (22. Februar). Angesagt sind zu den insgesamt sieben Talkrunden auch Björn Engholm, der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig Holstein, und Gustav Adolf „Täve“ Schur. Vergessen wird auch das Fontane-Jahr nicht, wozu es drei Mal „Hörspieltheater“ und eine szenische Lesung geben wird. Zum Frauentag wird am 9. März zu einer Modenschau mit Klaviermusik eingeladen. Gerlinde Stobrawa verweist darauf, dass das Haus auch an Veranstalter vermietet wird. So kann zum Beispiel am 16. Februar von 18 bis 23 Uhr eine Hochzeitsmesse im Stil der 1920er Jahre besucht werden. Derartige Vermietungen sollen dazu beitragen, das Haus finanziell zu stützen, das außer den Einnahmen aus Veranstaltungen, Sponsoring und unregelmäßigen Zuschüssen über keine Förderung verfügt.