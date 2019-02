Neue Häuser liegen im Plan

Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Das Sanitärgebäude auf dem Sportplatz Steinhöfel, das Gerätehaus der Feuerwehr in Buchholz und die Sanierung des Hasenfelder Sportplatzgebäudes sind in diesem Jahr die größten Bauvorhaben in der Gemeinde. Zudem sind Finanzen für die Straßensanierung eingeplant.

Das neue Gerätehaus für die Buchholzer Feuerwehr steht schon im Rohbau. Das Gebäude ist eingerüstet. Sobald die Witterung es erlaubt, wird es geputzt. „Wir liegen im Plan“, teilt Marco Jonscher vom Bauamt mit. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz freuen sich über den Fortschritt des lange gewünschten und dringend erforderlichen Neubaus des Gerätehauses. Das bisherige Feuerwehrhaus entstand vor knapp 100 Jahren, entspricht ohne Wasseranschluss und Heizung nicht mehr dem Standard. Im Juni soll der Neubau zwischen Spielplatz und Gemeindehaus fertig sein. Zur 775-Jahrfeier und dem 110-jährigen Bestehen der Feuerwehr am 15. Juni soll das Gerätehaus offiziell übergeben werden.

Für rund 330 600 Euro mit über 75 Prozent Fördermitteln des Landes wird das Sanitärgebäude auf dem Steinhöfler Sportplatz saniert. Aktuell sind Fliesenleger am Werk. Duschen, Toiletten und Wände bekommen beigefarbene Fliesen, der Fußboden wird schwarz. „Im Anschluss erfolgt die Montage der Sanitäreinrichtung sowie der Innentüren“, so Jonscher. Im neuen Gebäude bekommen die 21 Fußballerinnen, die in der Kreisklasse spielen, ihren eigenen Duschbereich. Fertig soll er im April sein. Außerdem ist von der Gemeinde beabsichtigt, den Heuweg nach Abschluss der Arbeiten am Sportplatzgebäude mit einer Asphaltschicht zu versehen, um Staubbelästigungen zu vermeiden. Anlieger müssen keine Beiträge zahlen, teilt das Bauamt mit. In dem Zuge sollen auch die Fassaden der Plattenbauten gereinigt werden.

Eine zeitnahe Sanierung des Hasenfelder Sportplatzgebäudes ist aus Sicherheitsgründen von Seiten der Verwaltung ebenfalls angestrebt. Kosten der Instandsetzung: 245 500 Euro. Da die Zeit drängt, beschloss der Gemeinderat, mit Eigenmitteln zu finanzieren und den Mehraufwand von 163 000 Euro aus den Rücklagen der Gemeinde Steinhöfel abzudecken. Baubeginn könnte im März sein.

Beachtliche Finanzen sind für Werterhaltungsmaßnahmen bei Straßen und Wegen nötig: Marxdorfer Straße (36 000 Euro), Regenmanteler Weg (85 500), beide in Arensdorf, Siedlerweg in Beerfelde (37 000), Gehweg Buchholz (23 000), Gehweg Demnitz (10 000), Weg zum Vorwerk in Hasenfelde (123 300), Gehweg Ernst-Thälmann-Straße in Heinersdorf (21 800), Feldweg in Jänickendorf (40 000) und Berkenbrücker Weg in Steinhöfel (33 000).