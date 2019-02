Ein Baumwipfelpfad wäre die Lösung

Bohlenstege mit Geländer: An mehreren Stellen verläuft der Wanderweg auf diese Weise. Das Material indes ist nicht nur in die Jahre gekommen. Teilnehmer des Ortstermins mussten selbst die Erfahrung machen, dass es teils stark verrottet ist und der Wandersmann einbrechen kann. © Foto: MOZ/ Gabriele Rataj

Gabriele Rataj

Buckow/Oberbarnim (MOZ) Es ist ein idyllisches Fleckchen Erde, durch das sich das Sophienfließ schlängelt. So führen auch links und rechts davon beliebte Wanderrouten entlang. In dem Bachtal aber drohen die Aktivitäten des streng geschützten Bibers das Wegenetz teilweise zu unterbrechen. Was tun? Dazu ist bei einem Ortstermin beraten worden.

Auf etwa 150 Kilometern erstreckt sich das Wanderwegenetz in der Märkischen Schweiz. Darunter befinden sich höchst Zertifizierte wie die Naturparkroute, viel Besuchte wie der Natura Trail oder der Europäische Fernwanderweg E 11. In dem mehrfach geschützten Gebiet fühlt sich aber auch der Biber wohl – mit Folgen für das Wegenetz und die für die Sicherheit verantwortlichen Kommunen:

Wege verschwinden im angestauten Wasser, Befestigungen rutschen ab, Bohlenstege verrotten im Nassen, beeinträchtigen das Überqueren des Bachs, machen Teile unpassierbar. Gefahrlos zur weit gerühmten Wurzelfichte zu gelangen, zu deren im Sturm gestürzten Riesenleib Besucher von weit her wollen, sollte unbedingt weiter möglich sein.

Doch einerseits muss die Sicherheit von Spaziergängern, Wandersleuten, Familien spätestens zu Saisonbeginn gewährleistet sein. Andererseits darf dem einst fast ausgerotteten und unter Schutz stehenden Biber in einem Naturpark, noch dazu in einem gemäß europäischer FFH-Richtlinie besonders geschützten Wald-Lebensraum wie dem Sophienfließ, nichts passieren. Welche Maßnahmen können ergriffen werden, was ist noch verträglich, was kostenmäßig überhaupt erschwinglich?

Vor dem Dilemma stehen die finanziell keineswegs solide ausgestatteten Kommunen Buckow und Oberbarnim am Sophienfließ. An diesem einen von mehreren neuralgischen Punkten an Wander- und Radwegen im Naturpark traf man sich daher zu Wochenbeginn bei einem Ortstermin. Dessen Teilnehmer kamen aus den zwei Kommunen, von Amtsverwaltung, Unterer Naturschutzbehörde und Naturparkverwaltung sowie vom Wasser- und Bodenverband.

Nachdem die aktuellen Ausgangspunkte zunächst im Ratssaal in einer kurzen Aussprache besprochen und Meinungen dazu ausgetauscht, geht es in festem Schuhwerk dorthin, wo sich der streng geschützte europäische Biber sein Reich geschaffen hat.

Dem Fließverlauf folgend, hat „Justin“, wie ihn der Oberbarnimer Gemeindevertreter Uwe Steinkamp scherzhaft nennt, abwechselnd Dämme aus Zweigen aufgetürmt, die jeweils oberhalb einen einen kleinen Stausee entstehen ließen. Kaskadenartig begleiten die Bauwerke die Wanderwege links und rechts vom Sophienfließ. Den Biber selbst bekommt zu dem Zeitpunkt keiner zu Gesicht.

Dafür schweift der Blick über kreuz und quer liegende Bäume im und um das Wasser herum. Auf dem mit einem älteren Holzgeländer versehenen Steg am Hang wird eine Stelle, aus der zusätzlich Wasser quillt, genauerer Betrachtung unterzogen. Hier müsste der Hang stabilisiert werden, damit nichts plötzlich abrutscht.

Wie ein sicherer Wanderweg über die Bäche aussehen kann, ist wenige Schritte weiter zu sehen. Erst vor einigen Tagen sind zwei so stabile wie attraktive Holzbrücken in Regie der Naturparkverwaltung fertig geworden. Das frische Holz leuchtet noch weit hin. Ohne Förderhilfen indes, da sind sich alle einig, ist solche Wanderwege-Ausstattung kaum finanzierbar; schon gar nicht auf die Schnelle.

Ein paar Meter dahinter öffnet sich mitten im Wanderweg, dicht neben angestautem Wasser, ein Loch. Diese Belüftungsröhre des Biberbaus ist zwar mit Stöcken kenntlich gemacht, die Gefahr des Einbrechens bleibt jedoch. Laut wird überlegt, ob es nicht sinnvoll sei, an den Wegeenden Hinweise wie „Achtung, Bibergebiet!“ anzubringen.

Erfahrungen mit Schutzmatten seien am Oderdamm nicht unbedingt erfolgreich gewesen, heißt es vom Vertreter der Unteren Naturschutzbehörd. Der Biber grabe auch darunter. Auch Steinschüttungen zur Stabilisierung des Weges an manchen Stellen schiebe er oft beiseite.

Dazu kommen bei allen noch so unterschiedlichen Maßnahmen die Kosten. Märkisch-Oderland werbe doch beispielsweise mit dem NaturaTrail, gehen Gedanken in die Richtung Unterstützung durch den Landkreis. Daneben müssen aber auch die unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse an solchem Weg betrachtet werden, gibt es verschiedene Waldeigentümer – ein Konglomerat von Problemen, die nicht eben mal schnell zu einem Erfolg führen.

Denn im Mittelbereich des Weges zur Wurzelfichte ist gar kein Weiterkommen. Zu weiträumig ist die Wasserlandschaft, an der der Biber mitgewirkt hat. Die Bohlenbrücke ist kaum belastbar. Sie müsste gesperrt, der Pfad auf der steileren Seite weitergeführt werden. Eine Art Baumwipfelpfad´, das wäre die Lösung.

Relativ einfache Lösungen müssten zwischenzeitlich gefunden werden, ohne ein Langzeitziel aus den Augen zu verlieren. Zu ersten Ansätzen in die Richtung gehört die Ansage der Vertreter aus der Kreisverwaltung, einen Termin mit den Waldeigentümern entlang des Weges zu organisieren und sich mit dem Tourismusbereich zusammenzusetzen, aber auch das konstruktive und sachliche Herangehen aller Teilnehmer an diesem Tag.