dpa

Berlin (dpa) In Berlin beginnen am Donnerstag (19.30 Uhr) die 69. Internationalen Filmfestspiele.

Eröffnet wird die Berlinale mit „The Kindness of Strangers“, dem neuen Film der dänischen Regisseurin Lone Scherfig. Schauspielerin Juliette Binoche leitet in diesem Jahr die Jury, die am Ende über die Auszeichnungen entscheidet.

Die Berlinale gehört mit Cannes und Venedig zu den bedeutendsten Filmfestivals der Welt. Rund 400 Filme werden bis zum 17. Februar gezeigt. Direktor Dieter Kosslick führt zum letzten Mal durch das Festival.