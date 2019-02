Bürgerhaus-Mitarbeiterinnen sexuell belästigt

Mandy Oys

Hennigsdorf (MOZ) Es war ein Schock für drei Frauen, die im Hennigsdorfer Bürgerhaus ihrer Arbeit nachgingen. Ein 25-Jähriger betritt Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr die Räume, entblößt sein Geschlechtsteil und kommt auf die Frauen zu. Er berührt sie im Intimbereich und am Po. Sie rufen die Polizei.

Die Beamten finden bei dem Vietnamesen einen Joint, berichtet Polizeisprecher Stefan Rannefeld. Augenscheinlich ist er betrunken, ein Test vor Ort scheitert aufgrund seines Zustandes. In der Wache erzählt der Vietnamese, er habe geglaubt, sich in einer Kirche zu befinden. Die drei Mitarbeiterinnen des Bürgerhauses habe er für Nonnen gehalten. Warum er sie sexuell belästigte, bleibt offen.

In seiner Vernehmung gab der Vietnamese außerdem an, illegal eingereist zu sein, so Rannefeld. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach seiner Vernehmung freigelassen. Angezeigt wurde er wegen Belästigung, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Hausfriedensbruch.