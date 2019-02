OHC-Youngster: „Wir wollen da oben nicht mehr weg“

Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Die B-Juniorinnen des Oranienburger Handballclubs können am Sonnabend einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen. In der Brandenburgliga sind die Kreisstädterinnen (holten 17 Punkte aus 10 Spielen) Gastgeber im Spitzenspiel, empfangen um 13.30 Uhr in der MBS-Arena den um drei Punkte schlechteren Tabellenzweiten HSV Falkensee 04.

Trainerin Anne Rückforth hofft auf viele Zuschauer und spricht von einer richtungsweisenden Partie. „Wir können uns einen noch größeren Puffer herausspielen und uns von diesem Gegner weiter absetzen. Das ist der Plan.“ Ein Sieg über die Havelländerinnen käme aber noch nicht einer Vorentscheidung im Rennen um den Staffelsieg gleich, denn auch der HSV Frankfurt steht nach zehn von 18 Spieltagen drei Punkte hinter dem OHC.

Während die Oderstädter im Oranienburger Lager von Beginn an als Titelkandidat gehandelt wurden, hatte Falkensee niemand so richtig auf der Rechnung – zumal das Hinspiel im September mit 22:15 gewonnen wurde. „Mit denen habe ich nicht gerechnet“, räumt Rückforth ein. „Die waren auf einmal da und nun haben wir ein Spitzenspiel.“

In diesem wollen die Oranienburgerinnen (gaben in zehn Spielen lediglich drei Punkte ab) zusehen, „dass wir unser Ding durchziehen“. Nach den Worten der Trainerin sei der Mannschaft nicht anzumerken, dass ein Spitzenspiel ansteht. Und das durch die Ferien einige Spielerinnen fehlen werden, sei kein Problem. „Es sollte trotzdem was werden. Wir gehen ganz entspannt in das Spiel.“

Wenngleich es gegen den direkten Verfolger geht, will Anne Rückforth daran festhalten, allen Spielerinnen Einsatzzeiten zu geben. „Es sollen immer alle spielen, auch die komplette zweite Garde.“ Der Kader des OHC setzt sich aus 19 Spielerinnen zusammen. Davon stehen aktuell 15 zur Verfügung.

Rückforth, die auch Torhüterin von Fußball-Kreismeister SV Friedrichsthal ist und mit den OHC-Frauen in der Brandenburgliga spielt, betreut das Team schon einige Jahre. „Ich habe die Mannschaft in der D-Jugend übernommen. Der Plan ist, dass ich sie noch die nächsten drei Jahre begleite. Dann verlassen die Spielerinnen den Juniorenbereich.“ Dass es für den OHC im kommenden Jahr um Punkte in der Oberliga der weiblichen Jugend B geht, ist unwahrscheinlich. „Ich denke, dass wir in der Brandenburgliga bleiben.“ Zwei Stammkräfte würden im Sommer in die nächsthöhere Altersklasse wechseln. „Wenn keine Verstärkungen von außen kommen, würden wir in der Ostsee-Spree-Liga untergehen.“

Ohnehin stünde auch bei einem Staffelsieg noch eine Relegation an. „Dieses Turnier würden wir zumindest als Vorbereitung und Standortbestimmung mitnehmen.“ Für die Relegation würde der zweite Platz im Endklassement reichen. Und dieser Rang sei das Minimalziel, betont Rückforth. „Wenn du so lange oben gestanden hast, willst du da nicht mehr weg.“