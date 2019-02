Ausfahrt Mitte wird erneut gesperrt

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Freitag wird zwischen 8 und 15 Uhr wird die Autobahnausfahrt Frankfurt (Oder) - Mitte noch einmal gesperrt.

Der Grund sind Ausholzungsarbeiten an der Anschlussstelle der A12 in Richtung Bundesgrenze. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg am Donnerstag in einer Presseinformation mit. „Die Verkehrsteilnehmer in Richtung Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt werden aufgefordert, die Autobahn bereits an der AS Frankfurt (Oder) - West zu verlassen“, heißt es darin.

750 und 400 Meter vor der Anschlussstelle Frankfurt West sind dazu Vorwarntafeln angebracht. Von der Sperrung ist nur die Ausfahrt betroffen, die Auffahrt auf die A12 über Frankfurt - Mitte in Richtung Bundesgrenze bleibt offen.

Bereits am Mittwoch und Donnerstag war die Ausfahrt Mitte aufgrund von Ausholzungsarbeiten gesperrt.