Bereits sieben Tote

dpa

Berlin (dpa) Bei Wohnungsbränden in Berlin sind seit Jahresbeginn bereits sieben Menschen ums Leben gekommen. „Das ist tragisch, aber besondere Gründe sind nicht erkennbar“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Zuletzt rückten Einsatzkräfte in der Nacht aus, um einen Wohnungsbrand im Stadtbezirk Neukölln zu löschen. Eine Frau konnte aus der komplett verqualmten Wohnung nur noch tot geborgen werden. Das Feuer war laut Angaben im zweiten Obergeschoss eines Hinterhauses am Kottbusser Damm ausgebrochen.

Die Feuerwehr war mit rund 30 Kräften vor Ort. Zwei Menschen, die über der Brand-Wohnung lebten, wurden in Sicherheit gebracht.

Die Tote war laut Feuerwehr das fünfte Brandopfer allein in dieser Woche. Am Mittwoch kamen bei einem Feuer in einem Hochhaus im Märkischen Viertel ein Mann im Alter von 79 Jahren und eine 81-jährige Frau ums Leben. Am Montag starben bei einem Feuer in einer Schöneberger Wohnung ein 66-jähriger Mann sowie nach Angaben des Sprechers auch eine Frau, deren Tod bislang nicht vermeldet worden sei.

Im Januar starb eine 65-Jährige bei einem Feuer in ihrer Charlottenburger Wohnung. Ebenfalls in ihrer Wohnung kam am Neujahrstag eine Frau im Alter von 43 Jahren in einem mehrgeschossigen Mietshaus in der Karl-Marx-Straße um. Die Frau wurde nach dem Löschen der Flammen leblos entdeckt, sie konnte nicht mehr reanimiert werden.

Der Feuerwehr-Sprecher sagte, es gebe keine schlüssige Erklärung für die Häufung der Todesfälle. Es seien keine außergewöhnlichen Brandorte gewesen. Im vergangenen Jahr habe die Feuerwehr 18 Tote direkt an Brandorten geborgen, weitere Menschen seien später an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben.