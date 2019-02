Die Fußballwelt verabschiedet sich von Rudi Assauer

Ulli Brünger/Lukas Grybowski

Frankfurt/Oder (dpa/moz) Sein Name ist für immer untrennbar mit dem FC Schalke 04 verbunden. In den vergangenen Jahrzehnten prägte niemand den Traditionsverein aus dem Revier so nachhaltig wie Rudi Assauer. Fans und Wegbegleiter nahmen über die sozialen Netzwerke Abschied.

„Ohne diese Fans, ohne diese Tradition, ohne diese religiösartige Bewunderung wäre dieser Verein schon längst tot. Das ist die Philosophie von Schalke 04“, sagte Assauer einmal. Und beschrieb damit eindringlich, was ihm der Fußballclub bedeutete. Schon zu Lebzeiten war er als mächtiger Manager, der Schalke als sein Lebenswerk betrachtete, eine königsblaue Legende.

#S04 - Die Mannschaft feiert mit den Fans und denkt dabei an #Assauer. Ein tolles Bild aus der Fan-Perspektive. #S04F95 #RIPRudi pic.twitter.com/tVL4ohpfKe — Christian Hoch (@c_a_hoch) 6. Februar 2019

Bereits vor dem Spiel richtete Schalkes-Präsident Clemens Tönnies einige Worte an die Fans, dabei wurde er immer wieder vom lauten Applaus unterbrochen. Ein Spruchband mit der Aufschrift „ Legenden sterben nie – Ruhe in Frieden Rudi!“ hielten zunächst die Anhänger der Schalker Nordkurve und nach dem Spiel die Mannschaft hoch.

Auch Benedikt Höwedes, der lange Schalker Kapitän war und inzwischen in Moskau spielt, bekundete seine Beileid über Twitter. Der Hashtag #RIPRudi wurde innerhalb kürzester Zeit hunderte Male bei Twitter verwendet.