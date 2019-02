Das Handy muss mit

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Stolz präsentierten im Ketziner Feuerwehrdepot die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr während ihrer ersten Ausbildung in diesem Jahr ihre neuen Einsatzrucksäcke mit der Aufschrift „Jugendfeuerwehr Ketzin/Havel“. „Gedacht sind die Rucksäcke für persönliche Gegenstände unserer 53 Kinder und Jugendlichen in den Wehren der Stadt und in den Ortsteiles“, erzählte Michael Werner. Er ist Vorsitzender des Fördervereins der Ketziner Wehr und hatte sich um die Anschaffung gekümmert.

Finanziert wurde die Aktion aus Spenden Ketziner Firmen. Da aber das Geld noch nicht reichte, beantragte er eine Geldzuwendung bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS). Die ließ sich nicht lange bitten und fertigte einen Scheck über 200 Euro aus. Jürgen Tschirch, Marktdirektor der MBS und ehrenamtlich auch Ketziner Stadtverordnetenvorsteher, übergab ihn kürzlich im Namen der MBS an Michael Werner. „Der MBS liegt die Sicherheit durch die Feuerwehren sehr am Herzen“, sagte er bei der Scheckübergabe. „Wir sind für jede Unterstützung unserer Jugendarbeit sehr dankbar“, lobte Stadtjugendwart Jonas Busse.

Die Jugendarbeit ist aufwendig, aber für den Nachwuchs im aktiven Dienst unbedingt notwendig, meinte Benjamin Burzynski. Er ist Ketziner Jugendwart und berichtete stolz, dass im vergangenen Jahr zwei Kameraden aus dem Jugendbereich in den aktiven Dienst übernommen wurden. Den Schülern macht das Gemeinschaftserlebnis Jugendfeuerwehr offensichtlich Spaß. Auf eine entsprechende Frage flogen bei der Aufstellung zum Erinnerungsfoto alle Hände in die Höhe. In der Ketziner Feuerwehr könnten sich zwar noch einige interessierte Jugendliche anmelden, aber in einigen Ortsteilen gäbe es bereits Wartelisten, informierte Jonas Busse. „Der Rucksack gefällt mir. Ich werde ihn auch als Sportbeutel nehmen,“ meinte Claire. „Natürlich das Handy, und auch Schminke kommen rein“, scherzte Lea lachend.